Luna, astronauti italiani potranno sbarcare sul satellite grazie a un accordo con la Nasa

Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti in viaggio verso la Luna: primo sbarco nel 2025? Grazie a un accordo che verrà sottoscritto oggi a Palazzo Chigi tra l'Italia e gli Stati Uniti, i due astronauti porteranno per la prima volta l'Italia sul satellite della Terra. Finora la presenza italiana sulla Luna è assai striminzita e ben poco luccicante: un messaggio dell'allora presidente della Repubblica Giuseppe Saragat venne registrato su un nastro e affidato all'equipaggio dell'Apollo 11 insieme a una piccola bandiera tricolore. Il nastro è ancora lassù, mai ascoltato, pare. La bandierina venne invece restituita, ma non è in effetti granché da raccontare.

Da oggi invece si cambia registro, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche spaziali Riccardo Fraccaro firmerà con il capo della Nasa , Jim Bridenstine, un accordo di cooperazione che rafforza ancora di più lo storico legame con la Nasa che risale ai primi anni 60 con l'epopea dei satelliti San Marco ideati da Luigi Broglio, Carlo Buongiorno e Franco Fiario.

L'Italia e le sue aziende aerospaziali sono inoltre già fortemente coinvolte nel progetto Lunar Gateway, ovvero la nuova stazione spaziale che orbiterà in maniera molto eccentrica fra poco più di quattro anni attorno alla Luna, ma da oggi si può parlare apertamente di progetto Artemis, quello con cui prima Obama e adesso - con molti squilli di tromba in più - Trump intendono ribadire la supremazia degli Stati Uniti nello spazio. Nel 2024 è previsto il primo allunaggio con la cortesia di lasciare il nuovo piccolo passo a una donna, che non si limiterà a pochi balzi ma che sulla Luna prenderà casa in un villaggio al polo sud del satelliti cui moduli abitati sono al centro dell'accordo odierno che vedrà ancora le aziende tricolori fornire, con la coordinazione dell'Agenzia spaziale italiana e dell'Esa, moduli abitativi in cui la tecnologia italiana è da oltre un ventennio all'avanguardia. Di questi moduli è composta per l'attuale stazione spaziale internazionale e altri saranno installati sul Lunar Gateway. E poi, sempre nel patto di oggi, sono previsti esperimenti scientifici e sistemi di telecomunicazione.



Ma la notizia più ghiotta è che questa alleanza, che rende saldissimi i legami con gli Stati Uniti magari a discapito di quelli in fieri con la Cina destinati ad attenuarsi perché non proprio graditi alla Nasa, metterà l'Italia in grado di piazzare suoi astronauti nelle successive missioni. E al momento i due candidati, perfetti come addestramento e come età nonché assai quotati alla Nasa, sono Luca Parmitano e Semantha Cristoforetti.



