Ancora più smart, ancora più ricchi di funzionalità. A poco meno di un anno dal lancio dell'assistente vocale Alexa in Italia, Amazon presenta la nuova gamma di dispositivi Echo nel nostro Paese. Un aggiornamento consistente che, oltre a rilanciare l'intera line-up del colosso di Seattle presenta anche Echo Flex - il dipositivo più economico, un altoparlante intelligente con spina integrata e senza cavi a soli 29,99€ - e Echo Studio, il primo altoparlante intelligente a offrire un’esperienza audio immersiva con Dolby Atmos® a 199,99€. Tra i device già sbarcati su Amazon.it in pre-ordine (le spedizioni inizieranno entro la fine dell'anno) ci sono però anche Echo, sempre a 99,99€ e sempre in tessuto, ma con un design e suono migliorati - e soprattutto Echo Dot con orologio. Quest'ultimo è nuova opzione per il "tradizionale" Dot che include un display luminoso LED in grado di mostrare l’ora, la temperatura esterna, il timer e le sveglie impostate, a 69,99 €.LE FUNZIONALITA'Insieme alla nuova gamma Echo però, Amazon ha lanciato anche una serie di nuove funzionaltià per Alexa. Ad esempio presto i clienti saranno in grado di chiedere all'assistente vocale di parlare più lentamente o più velocemente, a seconda delle loro preferenze. Se i clienti chiederanno ad Alexa informazioni sul meteo, le ultime notizie dal Messaggero - basta scaricare la skill dedicata per restare sempre aggiornati -, un evento imminente sul loro calendario, una definizione e altro ancora, potranno scegliere tra sette differenti velocità: la velocità standard della voce dell'Intellingeza Artificiale, quattro modalità più veloci e due più lente. Basterà dire «Alexa, parla più lentamente» o «Alexa, parla più velocemente» per regolare il ritmo della voce di Alexa.Non solo, l'assistente smart introduce anche la nuova modalità sussurro. Una nuova funzione che permetterà sia ai clienti che ad Alexa di tenere basso il volume della voce evitando di dover svegliare il proprio partner per dialogare con il maggiordomo digitale.Tra le novità in arrivo anche due ulteriori aggiornamenti pensati da Amazon per fornire ai clienti una maggiore trasparenza sulle risposte che ricevono. Se sei curioso di capire ciò che Alexa ha sentito quando le hai chiesto di dirti le notizie o riprodurre una canzone specifica, potrai chiederle: 1Alexa, dimmi cosa hai sentito» e Alexa leggerà la tua richiesta vocale più recente. Potrai anche chiedere: «Alexa, perché hai fatto questo?» e Alexa fornirà una breve spiegazione sulla sua risposta alla tua ultima richiesta vocale. Questa funzione sarà attiva entro la fine dell'anno.Sulla stessa scia anche la scelta di introdurre l'autocancellazione delle registrazione. Entro la fine dell'anno infatti, con questa nuova funzionalità i clienti potranno scegliere di far cancellare automaticamente le registrazioni vocali e trascrizioni di testo più vecchie di tre o 18 mesi, su base continuativa. Questa funzione verrà aggiunta alla possibilità già presente di accedere e cancellare le richieste singolarmente o tutte in una volta sola.SPECIFICHE TECNICHETornando ai dispositivi invece, è interessante notare su cosa Amazon si sia concentrata negli aggiornamenti. L’Echo di nuova generazione (99,99€) è rivestito in tessuto e presenta un nuovo design, con opzioni di colore adatte a qualsiasi stile: blu-grigio, antracite, grigio chiaro e grigio melange. Echo ha la stessa tecnologia audio di Echo Plus, incluso un woofer da 7,6 cm e un maggiore volume posteriore, così che i bassi siano più potenti, mentre i medi e gli alti siano più nitidi.Echo Dot con orologio (69,99 €) è basato sul dispositivo Echo più venduto di sempre, con l’aggiunta di un display LED semplice e luminoso, che lo rende il complemento perfetto per un comodino o una mensola. Il display LED si regola automaticamente in base alla luminosità della stanza, in modo da permettere di vedere facilmente l’ora o la temperatura esterna, di impostare una sveglia o un timer per la pasta. Inoltre, è possibile toccare la parte superiore del dispositivo per posticipare comodamente una sveglia.Echo Flex invece è una completa novità e, ad oggi, è il modo più conveniente per aggiungere Alexa in qualsiasi stanza della casa. Si collega direttamente a una presa elettrica standard, diventando così perfetto per quegli spazi della casa in cui i cavi possono essere un problema, come il corridoio, il garage o il bagno. Basta semplicemente chiedere ad Alexa di controllare i dispositivi domestici intelligenti compatibili, fare un annuncio o verificare il punteggio della propria squadra sportiva e le risposte arriveranno attraverso un piccolo altoparlante sul dispositivo che è stato ottimizzato per la voce di Alexa. Echo Flex offre anche una porta USB integrata, che permette di ricaricare facilmente il telefono o aggiungere un accessorio opzionale, come una luce notturna intelligente o un sensore di movimento, il tutto utilizzando una sola presa.Con cinque altoparlanti direzionali integrati, Echo Studio (199,99 €) è stato appositamente progettato per creare un suono di qualità superiore, con nitidezza e profondità. Il suo woofer da 13,3 cm e 330 W di potenza massima produce bassi profondi e ricchi, utilizzando l’apertura per i bassi, situata nella parte inferiore, in modo da massimizzare il flusso d'aria e quindi l’uscita dei bassi dal woofer. Echo Studio è dotato inoltre di un tweeter da 2,5 cm e tre altoparlanti midrange da 5 cm, che offrono frequenze medie nitide e frequenze alte dinamiche. Inoltre, ha un DAC a 24 bit e un amplificatore di potenza con 100 kHz di larghezza di banda per la riproduzione musicale ad alta risoluzione e senza dispersioni. Echo Studio in aggiunta rileva automaticamente l’acustica dell’ambiente e ottimizza la riproduzione audio per offrire un suono ottimale, indipendentemente da dove venga posizionato il ​​dispositivo. È possibile abbinare uno o due dispositivi Echo Studio a determinati dispositivi Fire TV per la riproduzione audio con suono multicanale e supporto per i formati Dolby Atmos, Dolby Audio™ 5.1 e audio stereo. Echo Studio presenta anche un hub Zigbee per la Casa Intelligente che può essere utilizzato per controllare i dispositivi domestici intelligenti compatibili, un aspetto che lo rende il complemento perfetto per la propria famiglia o il salotto.