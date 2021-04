Sonego batte Djere dopo 3 ore di gioco e vince l'Atp 250 di Cagliari

(LaPresse) Lorenzo Sonego trionfa al 'Sardegna Open', torneo Atp 250 che quest'anno si è disputato sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari. Il 25enne piemontese, n.34 del mondo e terzo favorito del seeding, ha battuto in finale il serbo Laslo Djere in tre set con il punteggio di 2-6, 7-6 (5), 6-4 in 3 ore e 3 minuti di gioco. Per Sonego è il secondo titolo ATP in carriera dopo quello di Antalya, in Turchia, del 2019 su erba. Il piemontese diventa anche il primo italiano a trionfare in un torneo ATP in casa dai tempi dell'attuale capitano di Coppa Davis Filippo Volandri a Palermo nel 2006.