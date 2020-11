Parigi, giallo sulla morte dell'ex rugbista Dominici ritrovato senza vita in un parco

È stato ritrovato oggi morto in un parco vicino a Parigi, il parc de Saint-Cloud, l'ex nazionale francese di rugby, poi allenatore, Christophe Dominici. Aveva 48 anni. Ne danno notizia i media francesi. L'ex giocatore di Stade Francais, Tolone e Nazionale francese Christophe Dominici, è scomparso ad appena 48 anni. Il mondo del rugby è sotto choc per la morte avvenuta in circostanze ancora da chiarire. Il corpo è stato trovato privo di vita ai piedi di un edificio abbandonato al Parc di Saint-Cloude, a Parigi.

«Con immensa tristezza e immenso strazio lo Stade Français apprende la notizia della scomparsa di Christophe Dominici. Durante gli undici anni trascorsi con i nostri colori, Christophe, grazie al suo incredibile talento e alla sua classe, ha contribuito a scrivere la leggendaria storia del club. Le sue imprese con la Nazionale, la cui maglia ha indossato per 65 volte, hanno colpito migliaia di giovani rugbisti e permesso alla Francia di scrivere alcune delle pagine più belle della sua storia», ha spiegato in un comunicato lo Stade Français. «Genio del rugby e amico senza pari, lascia un grande vuoto presso la nostra comunità. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, alla compagna Loretta e alle figlie Chiara e Mia»

