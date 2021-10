Anniversario morte Simoncelli, Valentino Rossi ricorda il Sic: «A volte lo sogno, è una sensazione davvero bella»

Mai stati rivali, il Sic e Vale. Amici sì, avversari pure, ma solo sulla pista. E a dieci anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli, avvenuta in Malesia il 23 ottobre del 2011, è Rossi a parlare. «Bellissima l'idea della quercia, quell'albero ricorda la chioma di Marco, è un bellissimo simbolo», ha detto il pilota commentando la quercia piantata a Misano per ricordarlo. «Sono passati dieci anni ma a me sembra che l'ultima volta ho visto il Sic due mesi fa. A volte lo sogno, a volte ci penso tanto ed è una sensazione davvero bella».

APPROFONDIMENTI SPORT Simoncelli, piantata a Misano la quercia per il Sic. Il papà:... MOTO GP Gp del Made in Italy: Bagnaia parte dalla pole. Luca Marini, fratello...

A ricordo della scomparsa del campione iridato 250, anche la MotoGp ha espresso il suo pensiero su Twitter. «Un personaggio più grande della vita. Con grandi capelli e un grande cuore, la presenza di Marco nel paddock non è mai svanita. #SempreNelCuore», scrivono.

La Quercia del Sic 58



On the 10th anniversary, an oak tree planted at Quercia corner will see Marco Simoncelli's name and story carried forward for generations to come ✨#SempreNelCuore 💕 pic.twitter.com/008wEu8J91

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2021