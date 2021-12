Test a Yas Marina, 1° giorno: Verstappen torna in pista con le Pirelli 18 pollici, De Vries il più veloce

Con ancora nella testa l'incredibile finale del Mondiale 2021, i team sono tornati al lavoro per affrontare la due giorni di test post stagione. In pista le Mule Car, le monoposto con le nuove gomme da 18 pollici, e le vetture tradizionali. Tanti i rookie, ma tra i presenti anche il neo campione del mondo Max Verstappen, instancabile, che con la mule car ha affrontato diversi long-run assieme a George Russell con la Mercedes, già calatosi nel suo nuovo ruolo di compagno di squadra di Lewis Hamilton, anch'egli con la mule car, foto sotto. Stesso lavoro e con le Pirelli da 18 pollici per Yuki Tsunoda con l'Alpha Tauri-Honda, Valtteri Bottas alla sua prima presa di contatto con la Sauber Alfa Romeo-Ferrari, Charles Leclerc con la Ferrari, Lance Stroll con la Aston Martin-Mercedes, Mick Schumacher con la Haas-Ferrari e Daniel Ricciardo con la McLaren-Mercedes, colpito da una noia tecnica.



E' così stata la giornata dei rookie che con le monoposto 2021 e le gomme tradizionali al loro ultimo giro di pista si sono letteralmente scatenati. Il più veloce è risultato il tester Mercedes Nyck De Vries, già campione F2 e Formula E e già al volante della W12, che con le Pirelli C5 super soft (unico ad utilizzarle) ha salutato la compagnia realizzando il super tempo di 1'23"194. Ha lavorato bene Liam Lawson, pilota Junior Red Bull, nella foto sotto, che con l'Alpha Tauri-Honda ha siglato la seconda prestazione in 1'24"517 con 125 giri percorsi. Il 19enne neozelandese era al debutto assoluto in F1 dopo una gran stagione nel DTM, conclusa al secondo posto con la Ferrari 488 di AF Corse, e il nono posto conseguito in F2.



Terza posizione per il neo campione della F2, l'australiano Oscar Piastri, pure lui alla sua primissima uscita con le attuali monoposto di F1. In precedenza aveva guidato la vettura Renault di tre anni fa. Piastri non si è risparmiato ed ha totalizzato ben 131 giri, nella foto sotto. Bella novità in casa McLaren dove sulla MCL35M è salito Pato O'Ward, Il 22enne messicano, per un breve periodo pilota Junior Red Bull, ha trovato il suo territorio nella Indycar, conclusa con il team Arrow McLaren in una eccellente terza posizione dopo essersi classificato quarto nel 2020. Nel 2019, via Red Bull, aveva gareggiato brevemente nella Super Formula giapponese e anche in una tappa della F2 a Spielberg. O'Ward, nella foto in basso, ha chiuso quarto in 1'24"607 (92 tornate) rimanendo letteralmente esterrefatto dalla potenza, dalla velocità, dalla aderenza, delle monoposto F1. Tutta un'altra storia rispetto alle vetture Indycar.



Quinto tempo per Guan Yu Zhou, il cinese nuovo pilota della Sauber Alfa Romeo che ha preso il posto di Antonio Giovinazzi. E' dunque cominciata ufficialmente l'avventura per lui in F1 coprendo 119 giri e realizzando come miglior crono la quinta prestazione in 1'25"142. Dietro di lui, un altro Junior Red Bull, l'estone Juri Vips, protagonista in F2 dove si è piazzato sesto. Vips aveva guidato la Red Bull proprio un anno fa sempre nei test di Yas Marina e di nuovo si è presentato al volante della monoposto campione del mondo piloti. Nella mattinata è rimasto fermo lungo il percorso per un problema.



Altro volto inedito, ma non nuovissimo per la F1, quello di Nick Yelloly, esperto pilota inglese che lavora al simulatore della Aston Martin, e prima della Force India, da diversi anni. Il 31enne inglese non aveva ancora girato con la Aston Martin, bensì con la Force India in altre due occasioni. Stesso discorso per Antonio Fuoco, presente con la Ferrari. Per loro, il lavoro è consistito nel raccogliere il maggior numero di dati possibili da trasferire poi al simulatore. Yelloly ha totalizzato 118 giri, il nostro Fuoco 146, record di giornata. L'italiano, nella foto sotto, si è alternato sulla SF21 con Robert Shwartzman, giovane della FDA, fresco vice campione della F2 e già al volante della Ferrari F1. Poi, Fuoco ha anche guidato per la mule car con gomme da 18 pollici. Altro volto inedito, quello di Logan Sargeant con la Williams, entrato da un paio di mesi nella Academy del team.



Martedì 14 dicembre 2021, 1° giorno di test



1 - Nyck De Vries (Mercedes) - 1'23"194 - 77 giri - C5

2 - Liam Lawson (Alpha Tauri-Honda) - 1'24"517 - 125 - C4

3 - Oscar Piastri (Alpine-Renault) - 1'24"523 - 131 - C4

4 - Patricio O'Ward (McLaren-Mercedes) - 1'24"607 - 92 - C4

5 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'25"142 - 119 - C4

6 - Juri Vips (Red Bull-Honda) - 1'25"198 - C4

7 - Nick Yelloly (Aston Martin-Mercedes) - 1'25"333 - 118 - C4

8 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'26"252 - 95 - 18 pollici C5

9 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'26"579 - 143 - 18 pollici C5

10 - Robert Shwartzman (Ferrari) - 1'26"694 - 74 - C4

11 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'26"989 - 87 - 18 pollici C4

12 - Valtterii Bottas (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'27"183 - 127 - 18 pollici C5

13 - Antonio Fuoco (Ferrari) - 1'27"324 - 146 - C4 + 18 pollici C5

14 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'27"348 - 131 - 18 pollici C4

15 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'27"476 - 92 - C4

16 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'27"553 - 128 - 18 pollici C5

17 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'28"013 - 124 - 18 pollici C5

18 - George Russell (Mercedes) - 1'28"062 - 132 - 18 pollici C5

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'28"499 - 100 - 18 pollici C5