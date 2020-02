Verstappen scalda i motori: «Hamilton? Non è Dio, posso batterlo»

Being a @redbull athlete involves a lot more than just racing 🎪#givesyouwings pic.twitter.com/r2YhkLnnmS — Max Verstappen (@Max33Verstappen) January 30, 2020

Ultimo aggiornamento: 21:32

scalda i motori in vista della prossima stagione di F1. «È chiaro che inmolto dipende dalle vettura che uno ha a disposizione.è un pilota molto forte, uno dei migliori, però non è Dio e io posso batterlo. Forse Dio è con lui, ma lui non è Dio». Facendo sfoggio della sua solita dialettica, sempre poco incline alla diplomazia, l'olandese Max Verstappen parla in prospettiva Mondiale di F1 2020 a un evento della, suo sponsor che dà anche il nome alla scuderia (motorizzata Honda) per la quale di recente ha rinnovato fino al 2023.Verstappen, tre vittorie nel Mondiale dell'anno scorso e terzo posto nella classifica finale iridata dei piloti, quest'anno punta a fare meglio e a sfidare il fuoriclasse dellanella lotta per il titolo. «Noi vogliamo veramente sfidare la Mercedes - dice l'olandese - e penso che questa volta siamo in grado di farlo. Non vedo l'ora di cominciare, vedo che nel team sono tutti molto motivati e concentrati. Nel 2019 abbiamo chiuso bene, risultando competitivi al massimo e non ci resta che continuare». Anche perché, secondo Verstappen, un modo per battere Hamilton c'è: «lui è vulnerabile nel caso soffra una pressione costante - spiega -, altrimenti può anche guidare non al 100%, diciamo al 97, e non fare errori. Noi quest'anno possiamo migliorare ancora e vedremo che succede».