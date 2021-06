GP Francia, grande pole di Verstappen che batte le Mercedes. La Ferrari di Sainz quinta

Era in decollo dopo la terza sessione di prove libere a Le Castellet, Max Verstappen, e sì, se ne è proprio andato via. Max Verstappen con la Red Bull-Honda si è ripetuto nella qualifica ottenendo la pole, la seconda della stagione dopo quella a Sakhir, con estrema facilità. Subito davanti dopo il primo tentativo, segnando il tempo di 1'30"325, Verstappen ha poi abbattuto il muro dell'1'30" realizzando il crono finale in 1'29"990. L'olandese ha fatto la differenza riuscendo a tenere dietro di sé entrambe le Mercedes, che venerdì avevano iniziato il weekend francese di gran carriera. Lewis Hamilton, che come ormai da tradizione appare in difficoltà nelle libere, poi quando il gioco si fa duro si esprime al meglio e con il telaio ex Bottas ha acchiappato la prima fila con il tempo di 1'30"248. I due contendenti al titolo mondiale se la giocheranno domani nel corso del Gran Premio e stagione più bella non potevamo aspettarci. Bottas, che col telaio ex Hamilton pareva volare, alla fine non è stato incisivo come avrebbe dovuto ed è risultato terzo in 1'30"376. In seconda fila con lui, Sergio Perez con l'altra Red Buil. Il messicano ha rimediato 455 millesimi dal compagno Verstappen, ma in gara è sempre decisamente tosto e sarà un duro avversario per i due piloti Mercedes.

Finalmente una bella qualifica per Carlos Sainz, quinto con la Ferrari e davanti a Charles Leclerc, settimo e in difficoltà per un eccessivo sottosterzo. Come ci si attendeva, la SF21 al Paul Ricard è troppo lontano da Mercedes e Red Bull e più che pensare al podio dovrà guardarsi dalle McLaren con cui combatte per il terzo posto nella classifica costruttori. Il team inglese non ha fatto bene: Lando Norris è ottavo, Daniel Ricciardo è decimo. Tra le due Ferrari si è inserito il sempre eccellente Pierre Gasly, sesto con l'Alpha Tauri-Honda. Il francese si è visto cancellare il suo primo tempo per limiti della pista superati, ma con freddezza, nel suo tentativo finale è stato perfetto chiudendo sesto. Bene Fernando Alonso che ha centrato la Q3 con una Alpine-Renault da cui ci si aspettava molto di più dopo prove libere esaltanti. Esteban Ocon non ha raggiunto la top 10 e partirà 11esimo davanti a Sebastian Vettel con la Aston Martin-Mercedes che su questo circuito soffre non poco. Pessima la strategia del team che ha tenuto a lungo fermo ai box Lance Stroll nel Q1 e per l'incidente nel finale di quella frazione a Mick Schumacher, il canadese non ha realizzato nessun tempo.

Il tedesco della Haas è riuscito a centrare la Q2, ma per l'incidente non ha potuto girare avendo danneggiato la sua monoposto. Va però detto che senza il subitaneo errore di Yuki Tsunoda, ripetizione di quello di Imola (il giapponese della Alpha Tauri continua ad essere troppo altalenante), l'errore di Aston Martin, Schumacher difficilmente avrebbe passato la soglia del Q1. Buon 13esimo Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo-Ferrari.

Sabato 19 giugno 2021, qualifica

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'29"990 - Q3

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'30"248 - Q3

3 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'30"376 - Q3

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'30"445 - Q3

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'30"840 - Q3

6 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'30"868 - Q3

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'30"987 - Q3

8 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'31"252 - Q3

9 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'31"340 - Q3

10 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'31"382 - Q3

11 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'31"736 - Q2

12 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"767 - Q2

13 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'31"813 - Q2

14 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'32"065 - Q2

15 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - no time - Q2

16 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'33"062 - Q1

17 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'33"354 - Q1

18 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'33"554 - Q1

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - no time - Q1

20 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - no time - Q1