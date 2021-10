Le pagelle del Gran Premio di Turchia di Formula 1.

BOTTAS 9

Strano tipo il boscaiolo! Ora che è stato scaricato dalla Mercedes per il 2022, sta disputando le sue gare più belle. In Turchia è stato perfetto: pole, corsa in testa e giro più veloce. Ha persino umiliato Verstappen che al suo confronto sembrava un pilota inconsistente.

