Diretta GP di Miami: Verstappen supera Leclerc in difficoltà nella gestione gomme

9° giro - Verstappen tiene Leclerc a 1", Sainz è a 2"9 dal compagno di squadra ed ha Perez a 1"3. Sempre quinto Bottas che precede Hamilton Gasly Alonso Norris Schumacher Magnussen Ricciardo che ha superatao Tsunoda. Poi Russell Albon Ocon Latifi Stroll Vettel

Leclerc non si arrende e torna sotto alla Red Bull di Verstappen. Ne approfitta Sainz che guadagna mezzo secondo dal duo di testa

8° giro - Verstappen raggiunge facile Leclerc e lo supera alla prima curva

Leclerc ha sfruttato troppo le gomme e comincia a perdere terreno su Verstappen

Problemi per la Sauber Alfa Romeo di Zhou che deve ritirarsi ai box

Tsunoda perde due posizioni superato da Schumacher e Magnussen. Haas di gran rimonta

5° giro - Leclerc allunga su Verstappen con 1"5, Sainz non tiene il passo ed è a 4"3 ed ha 1" di vantaggio su Perez. Poi Bottas, Hamilton che ha superato Gasly, Alonso Norris Schumacher Magnussen Tsunoda Ricciardo Russell Albon Ocon Latifi Zhou Stroll Vettel

Il replay mostra come Alonso nella prima fase della gara abbia urtato Hamilton per superarlo

3° giro - Dopo i quattro piloti di Ferrari e Red Bull, tiene la quinta posizione un grande Bottas con la Sauber Alfa Romeo-Ferrari che precede l'Alpha Tauri-Honda di Gasly. Notevole anche la partenza di Magnussen, 12esimo da 17esimo

Errore di Alonso che va lungo in una curva, Hamilton gli prende la scia e lo supera salendo settimo

2° giro - Leclerc ha 1"1 su Verstappen mentre Sainz è a 1"1 dall'olandese. Dietro di lui c'è la minaccia Perez. Gran partenza di Alonso che da 11esimo è balzato in settima posizione

Parte bene Leclerc non Sainz che viene superato da Verstappen. Quarto Perez poi Bottas Gasly Alonso Hamilton Norris Tsunoda Ricciardo Schumacher Magnussen Russell Zhou Albon Latifi Ocon Stroll Vettel

Giro di ricognizione quasi completato. Tribune completamente affollate.

Partono con le gomme dure Stroll Russell Vettel Latifi Ocon, tutti gli altri con le medie

Brutte notizie per la Aston Martin. Un errore procedurale ha causato problemi alle due monoposto di Lance Stroll (decimo in qualifica) e Sebastian Vettel (13esimo). Saranno così costretti a partire dai box

Il primo Gran Premio di Miami sta per accendersi. In questa vigilia che ha esaltato le caratteristiche della Ferrari, con Charles Leclerc autore della terza pole stagionale su cinque qualifiche e Carlos Sainz secondo e finalmente tornato sui livelli abituali dopo qualche errore di troppo, è accaduto di tutto dal punto di vista dello star system. I piloti hanno incontrato le star del basket, del baseball, del golf e del football americano, cantanti noti e meno noti, attori sensazionali come Michael Douglas e soubrette sconosciute che hanno vissuto 30 secondi di popolarità. La F1 torna in una grande metropoli americana dopo aver visitato nella sua storia città come Long Beach, Las Vegas, Detroit, Phoenix, Dallas e continuerà a far visita al circuito permanente di Austin, nel Texas.

Il successo che la F1 sta riscuotendo negli USA è qualcosa di impensabile soltanto pochi anni fa. Merito di Liberty Media, americanissima e proprietaria della categoria, ma anche dell'attenzione rivolta ai social media, ai giovani, all'impatto che hanno avuto i documentari di Netflix. Tutte novità che hanno riavvicinato i giovanissimi non soltanto in USA, ma in tutto il mondo, cose che prima, sotto la direzione del pur grande Bernie Ecclestone, il quale faticava a comprendere l'importanza dei nuovi mezzi di comunicazione, non accadeva con conseguente distacco delle nuove generazioni dalla F1. Oggi Leclerc e Sainz, due Ferrari davanti a tutti, esalteranno il pubblico di tutto il mondo, ma attenzione a Max Verstappen che partirà dalla terza piazzola della seconda fila. Ieri, in qualifica, ha sbagliato il secondo tentativo e sicuramente avrebbe potuto far meglio quanto meno di Sainz. La Red Bull è veloce e non si arrenderà facilmente al dominio Ferrari.