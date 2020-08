Formula 1, Leclerc e lo sfogo via radio: «Chiedo scusa, non era voluto»

Il Gp del Belgio è stato archiviato con l'ennesima vittoria Mercedes e una domenica da dimenticare per le Ferrari di Vettel e Leclerc che chiudono al 13esimo e al 14esimo posto. A fine gara Leclerc è tornato sullo sfogo avuto via radio con il team dopo un pit stop. «Sono desolato per il team radio, forse avrei dovuto spegnere il microfono dopo il pit-stop. Non è stato fatto apposta», le parole del pilota monegasco su twitter.

Ultimo aggiornamento: 13:11

