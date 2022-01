Napoli, Zielinski positivo al Covid: 2 giorni fa ha giocato contro la Juve nonostante la quarantena

Il polacco Piotr Zielinski è positivo al Covid. Il calciatore del Napoli è stato al centro di un caso due giorni fa, quando è sceso in campo (al pari di Lobotka e Rrhamani) nonostante la quarantena imposta dall'Asl di Napoli 1. «In seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski - ha scritto in una nota il club azzurro -. Il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio».

Il Napoli alla vigilia della sfida domani con la Sampdoria ha positivi Meret, Malcuit, Lozano, Osimhen, Koulibaly (in coppa d'Africa), Mario Rui, oltre all'allenatore Spalletti.