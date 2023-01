Vialli, il dolore del gemello Mancini: «Dopo Sinisa ho perso un altro fratello. Era il migliore di tutti, io e lui uniti dal destino»

Roberto Mancini ha detto addio al suo più grande amico. Gianluca Vialli è morto a poche settimane da Sinisa Mihajlovic, un altro compagno di vita del ct della Nazionale. «Dopo pochi giorni dall'addio di Sinisa, ho perso un altro fratello – le parole di Mancini al Corriere dello Sport -. Anzi, un fratellino, come amavo chiamarlo, perché ci siamo incontrati a 16 anni e non ci siamo mai più separati. Abbiamo fatto tutto il cammino insieme. Giovanili azzurre, Nazionale, la Samp, le gioie, i dolori, i successi e le sconfitte. E poi le due notti di Wembley. In una abbiamo pianto insieme per il dolore e per l'amarezza, tanti anni fa. Nell'altra abbiamo pianto di gioia, come se fossimo stati uniti dal destino, prima della sua scomparsa».

Il dolore (e il silenzio) dell'amico. Zazzaroni: «Sta versando tantissime lacrime. Ha perso un pezzo di vita»

L'addio di Mancini

Insieme hanno vissuto l'avventura in Nazionale, con la gioia più grande della vittoria degli Europei a Wembley nel 2021. «Ringrazio il presidente Gravina. Lo ha voluto in Nazionale e ne sono stato felice. Ha avuto un ruolo decisivo per la conquista del titolo europeo – ha aggiunto Mancini -. I giocatori lo amavano. Gianluca ha avuto la forza e ci ha dato un coraggio che non conoscevamo. Ci è stato accanto fino a quando ha potuto. Saluto un altro fratello, dopo Sinisa, ma con la sua forza andrò avanti per dedicargli qualcosa di importante che io e lui sognavamo da una vita».

Mancini era stato a Londra in clinica da Gianluca Vialli pochi giorni prima della fine dell'anno. I funerali saranno in forma strettamente privata e la data non verrà comunicata. Una scelta riservata, così come l'ex campione aveva sempre voluto. Vialli era ricoverato Royal Marsden Hospital di Londra. È morto a 58 anni per la recrudescenza del tumore al pancreas.