Torino Lecce 1-0, la decide Vlasic. Granata a 10 punti in classifica con Roma e Udinese

La scoppola contro l’Atalanta non ha lasciato il segno, il Toro vince anche senza Juric (fermato dalla polmonite, in panchina il vice Paro) e raggiunge Roma e Udinese a 10 punti in classifica, davanti alla Juventus. Toro e Udinese sono due sorprese d’alta classifica della stagione, l’altra è l’Atalanta che rispetto alle dirette concorrenti ha anche il vantaggio di non giocare le coppe.

Allo stadio Grande Torino la decide un guizzo di Vlasic, imbeccato magistralmente da Vojvoda, sul finale di un primo tempo piuttosto equilibrato. Ma il croato (il miglior acquisto del mercato granata insieme a Radonjic, in ombra contro il Lecce) fa valere la sua qualità e i suoi tempi d’inserimento perfetti, dettando il passaggio filtrante a Vojvoda e superando Falcone con un diagonale imprendibile. E’ l’episodio che spacca una partita in sostanziale equilibrio, con un buon ritmo in avvio e il Lecce vicino al vantaggio prima con Gallo, poi Banda e infine Tuia di testa.

Milinkovic prima rischia ma tiene a galla i suoi, rilanciati da un tiro pericolosissimo da Ilkhan e poi dall’1-0 firmato Vlasic. Il 24enne arrivato dal West Ham in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni (e fratello minore di Blanka Vlašić, campionessa mondiale di salto in alto) è già un punto di riferimento nell’11 di Juric, con il terzo gol in 5 presenze in maglia granata. Nella ripresa Lazaro sfiora il raddoppio con un bolide fuori di pochissimo, poi gol annullato per fuorigioco millimetrico a Pellegri, il Lecce è stanco mentre i granata provano a chiudere la partita, ci prova prima Vojvoda e poi Sanabria (subentrato a Pellegri) prova a innescare i suoi in ogni modo, ma ai granata basta e avanza l’1-0.