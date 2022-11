Tonali, infortunio in Albania-Italia: sbatte la testa a terra, esce dal campo in barella immobilizzato

Sandro Tonali ha dovuto abbandonare il campo al 45' pt di Albania-Italia. Il milanista, dopo un contrasto, è caduto a terra, battendo testa e spalla, ed è stato sostituito da Ricci. Tonali è uscito in barella, ma cosciente. Le prime informazioni parlano di un problema alla spalla, fortunatamente sembrano esclusi guai alla colonna vertebrale.

Preoccupazione quindi per i tifosi del Milan, anche se di fatto il campionato si rivedrà tra poco meno di due mesi. In mezzo i Mondiali in Qatar ai quali l'Italia non parteciperà. Tonali avrà quindi tutto il tempo per recuperare - se il suo infortunio non fosse più grave del previsto - per poi essere in campo a gennaio quando la Serie A ripartirà.

Gli esami di Tonali

Tonali ha lasciato lo stadio sulle sue gambe durante il secondo tempo dell'amichevole e si è recato, accompagnato dallo staff medico della nazionale, in una clinica di Tirana. Sembra esclusa quindi ogni complicanza. Effettuerà degli esami che diranno meglio quanto tempo dovrà restare fermo. Con ogni probabilità lascerà il ritiro della Nazionale e continuerà il percorso di recupero a Milano.