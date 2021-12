Tommaso è fuori pericolo. Il ragazzo che ha avuto un infarto durante la partita tra Roma e Spezia di ieri sera, non sarebbe più in pericolo di vita. Il 23enne è stato trasportato all’ospedale Gemelli dove nella notte sono stati svolti tutti gli esami previsti per il caso e trattenuto in terapia intensiva. In mattinata le sue condizioni si sono stabilizzate, ma è ancora sedato e intubato in reparto in attesa che le sue condizioni migliorino ulteriormente.

Tifoso colto da malore, la riscostruzione

Ieri a fine gara, José Mourinho è venuto a conoscenza dell’accaduto e attraverso i canali della Roma ha fatto una promessa al giovane: «Ho capito cosa era successo solo alla fine, speriamo vada tutto bene. In quel caso se mi darà l'indirizzo gli invierò la mia giacca, così la prossima volta che viene con questo freddo potrà indossarla».

Era il 30’ di Roma-Spezia quando in Curva Sud Tommaso è caduto a terra nella parte bassa del settore. Immediatamente sono intervenuti i sanitari con defibrillatore per rianimarlo sul posto, poi è stato subito trasportato in ospedale. Il clima all’Olimpico per tutto il resto della partita è stato surreale: nessun coro dalla curva in segno di rispetto e bandiere abbassate. A fine gara gli ha dedicato un pensiero anche lo speaker dello stadio: «Salutiamo Tommaso, che sta attraversando un momento difficile. Forza Tommaso».