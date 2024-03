Theo Hernandez e l'ammonizione per l'esultanza in Verona-Milan, festeggiamento solito o per "scimmiottare" Dimarco? Cosa è successo

Il Milan si è preso il secondo posto grazie alla vittoria per 3-1 sul Verona e all'ennesima frenata della Juventus (0-0 col Genoa). Ad aprire le marcature per i rossoneri ci ha pensato Theo Hernandez che al minuto 44 ha sbloccato il match del Bentegodi.

La sua esultanza, però, ha fatto discutere sia in campo che sui social.

L'esultanza di Theo Hernandez: cosa è successo in Verona-Milan

Il terzino francese ha esultato come Federico Dimarco, suo rivale sportivo, terzino sinistro dell'Inter. Quasi a scimmiottare il calciatore nerazzurro, tanto che i tifosi interisti non l'hanno presa benissimo, non facendo mancare il proprio disappunto sui social. O almeno questo è quello che è sembrato inizialmente dai festeggiamenti del difensore del Milan. L'ipotesi che ha preso piede è quella secondo cui Theo avrebbe esultato come Dimarco per prenderlo in giro dopo l'eliminazione dalla Champions League dei nerazzurri contro l'Atletico Madrid.

Come si evince da alcune foto di partite precedenti, però, Theo Hernandez ha esultato in quel modo anche in altre occasioni. Già nel 2020 ad esempio il francese aveva pubblicato delle foto che lo ritraevano proprio durante quella esultanza. Dopo i festeggiamenti del gol al Verona Theo Hernandez è stato anche ammonito e di conseguenza salterà la prossima partita, in programma al rientro dalla sosta contro la Fiorentina, visto che era diffidato. L'arbitro Mariani ha sanzionato il giocatore per un'esultanza che ha giudicato provocatoria nei confronti della panchina dell'Hellas. Decisione, quella dell'arbitro, che ha fatto infuriare anche Stefano Pioli.

Yo no lo entiendo...y tú??🤷‍♂️🤷‍♂️🇫🇷 pic.twitter.com/Yl0ZEexS36 — Theo Hernandez (@TheoHernandez) October 5, 2020

Il francese ha più volte chiesto spiegazioni all'arbitro che però è rimasto fermo sulla sua posizione. Dalle immagini riviste in diretta, Theo pare aver risposto a qualche parola non proprio gradita ascoltata e ha reagito con un gesto delle mani ("parlate, parlate") che non è piaciuto al direttore di gara. Anche l'allenatore del Verona, Baroni, ha chiesto spiegazioni a Theo. I due poco dopo si sono chiariti.