Giovanni Simeone via dal Cagliari? Per ora pensa solo alla sua Giulia

Giovanni Simeone e Giulia Coppini si sono conosciuti a Firenze, si sono sposati lo scorso 26 maggio a Ibiza ma non sanno ancora dove andranno a vivere. Il figlio di Diego Pablo Simeone, ex calciatore di Inter e Lazio e allenatore dell’Atletico Madrid, fresco vincitore del campionato spagnolo, potrebbe lasciare Cagliari, tornare a Genova, sponda Sampdoria, o andare da qualche altra parte ancora. Anche se l’Italia rimane il suo sogno.

A unirli è stato Napoleone e non è uno scherzo. Giovanni è un ragazzo che ha studiato, a cui piace leggere e quando Giulia gli ha chiesto se conosceva l’Isola D’Elba, Simeone jr l’ha sorpresa: «Certo, c’è andato in esilio Napoleone». Da lì è cominciato tutto.

Al settimanale Chi, Giovanni ha raccontato che «negli occhi di Giulia c’è una luce speciale», per questo ha sempre desiderato un giorno sposarla. Per sicurezza «me l’ha chiesto due volte - dice ridendo Giulia - La prima il 23 dicembre 2019 a Parigi, all’Arco di Trionfo, ma non aveva l’anello perché lo ha deciso lì, sul momento. Dopo un mese mi ha organizzato una sorpresa a casa con i fiori e i palloncini, quella è stata la proposta ufficiale».

Ma perché poi proprio davanti all’Arco di Trionfo? «Un monumento fatto costruire da Napoleone, l’ho visto come un segno del destino, dato che la passione per la sua storia mi ha aiutato a fare colpo: ‘È il momento di fare la proposta’, mi sono detto».

Un sì arrivato dopo un anno e mezzo, dopo averlo posticipato per ben sei volte e lo stavamo organizzando di nuovo, ma poi i nonni di Giovanni, che vivono in Argentina, erano in Europa e, allora, abbiamo deciso di fare subito il matrimonio civile. È stata una cosa magica, l’abbiamo organizzato da soli, ho cercato di trasmettere quello che provavo. La festa vera la faremo l’anno prossimo.

Voglia di figli? Non ancora, non è il momento, sono ancora giovani e hanno voglia di viaggiare. Ora si trovano alle Maldive, poi deciderà dove andare a giocare e vivere con la sua bella Giulia. “Quando ho visto arrivare Giulia con l’abito da sposa mi sono commosso. Non ho paura a dirlo, sono uno che libera le emozioni».