Terrore in un bar di Fidene, un individuo vi ha fatto irruzione armato di coltello. E non ne ha voluto sapere di ritornare alla calma. Anzi, si è messo a girare per il bar minacciando i presenti. Si tratta di Sandro Scamacca, 66 anni, nonno del calciatore Gianluca che milita nel Sassuolo. Probabilmente l'uomo era ubriaco oppure alterato psicologicamente. Fatto sta che ha minacciato di morte un cliente seduto ad un tavolo che si è trovato con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati