Salernitana-Napoli a rischio rinvio: terreno di gioco zuppo, il pallone non rimbalza

L'anticipo di Serie A fra Salernitana e Napoli, in programma oggi alle 18 allo stadio Arechi, rischia di essere rinviato. La partita potrebbe non disputarsi a causa dei neubifragi che giorni non danno tregua alla città di Salerno e che avrebbero compromesso il terreno di gioco. Secondo le prime informazioni, il pallone non rimbalza sul prato, zuppo a causa della pioggia. Nelle prossime ore la decisione definitiva.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO