Roma, il Capodanno dei calciatori: Dybala e Zaniolo nello stesso ristorante. Il blocco azzurro in un hotel ai Parioli

Nessuna meta esotica per i giocatori della Roma che hanno tutti trascorso il Capodanno nella Capitale in vista degli allenamenti di oggi pomeriggio. La squadra dovrà preparare la partita contro il Bologna del 4 gennaio (ore 16.30 stadio Olimpico) e non può permettersi distrazioni. Tutti hanno scelto di trascorrere l’inizio dell’anno a due passi da casa, come il blocco azzurro composto da Pellegrini, Spinazzola, Cristante e Mancini a cui si sono aggiunti anche Rui Patricio e Kumbulla. Assieme alle rispettive famiglie hanno aspettato lo scoccare della mezzanotte all’hotel Parco dei Principi nel quartiere Parioli.

Primo dell’anno in centro anche per Dybala e Zaniolo che assieme ad amici e agli affetti più cari hanno cenato e ballato da Zuma. Nicolò era con il papà Igor e la sorella Benedetta, mentre Paulo non aveva al suo fianco la fidanzata Oriana rimasta in Argentina ancora per qualche giorno. Capodanno romano anche per Solbakken è la fidanzata Thea, mentre hanno scelto di restare nelle rispettive ville sia Matic sia Ibanez, entrambi con mogli e figli. Serata in coppia con amici anche per El Sharaawy e la fidanzata Ludovica Pagani. Top secret, invece, la mezzanotte di Mourinho. Ultimo dell'anno con sorpresa per Abraham che attraverso i social ha pubblicato le foto del "gender reveal". Lui e la fidanzata Leah avevano annunciato alla vigilia di Natale di aspettare un bambino, il 31 dicembre ne hanno rivelato il sesso: si tratta di un maschietto.