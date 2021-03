Psg-Barcellona e Liverpool-Lipsia, diretta dalle 21. Le formazioni ufficiali

Il Psg non ha alcuna intenzione di replicare la clamorosa remuntada del 2017. Ecco perché, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Barcellona, Pochettino ha chiesto «massima concentrazione». I parigini giocano in casa e partono con l'enorme vantaggio del 4-1 dell'andata: un piede è già ai quarti.

APPROFONDIMENTI L'ANALISI Juve, operazione Ronaldo fallita. Ora conviene salutarsi in anticipo LO SCENARIO Juve fuori dalla Champions e lontana dallo scudetto: Pirlo alla... CHAMPIONS LEAGUE Tra Borussia e Siviglia è 2-2, passano i tedeschi. Ancora...

SEGUI LA DIRETTA DI PSG-BARCELLONA

Psg (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembé, Kurzawa; Gueyé, Paredes, Verratti; Draxler, Icardi, Mbappé. All. Mauricio Pochettino

Barcellona (3-4-1-2): Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Griezmann; Messi, Dembélé. All. Ronald Koeman

A Budapest (per via delle restrizioni anti-Covid dei governi sui voli) si gioca il ritorno del secondo ottavo di finale in programma stasera. Anche in questo caso il Liverpool ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti grazie al 2-0 maturato all'andata. Klopp sta passando il momento più difficile da quando è allenatore dei Reds, ma i due gol di vantaggio rendono il compito dei tedeschi molto più complicato.

SEGUI LA DIRETTA DI LIVERPOOL-LIPSIA

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Phillips, Wijnaldum, Thiago Alcantara; Salah, Jota, Mané. All. Jurgen Klopp.

Lipsia (3-4-2-1): Gulácsi; Adams, Mukiele, Upamecano, Klostermann; Adams, Kampl, Sabitzer, Haidara; Nkunku, Olmo; Poulsen. All. Julian Nagelsmann.

Ultimo aggiornamento: 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA