Probabili formazioni Serie A: Juventus-Lecce, Genoa-Roma, Cagliari-Milan, Inter-Sassuolo, Napoli-Udinese, Lazio-Torino. Le scelte degli allenatori

La Serie A torna in campo per la sesta giornata. Nel turno infrasettimanale in palio punti pesanti, con gli allenatori che devono ancora risolvere alcuni dubbi di formazione. Ecco le probabili formazioni.

Juventus-Lecce, martedì 26 20.45

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

A disp: Perin, Pinsoglio, Rugani, Cambiaso, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling Jr, Yildiz, Kean, Milik. All.

Allegri

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

A disp: Brancolini, Borbei, Touba, Dermaku, Dorgu, Venuti, Smajlovic, Gonzalez J., Blin, Oudin, Faticanti, Burnete, Piccoli, Sansone, Banda. All. D'Aversa

Cagliari-Milan, mercoledì 27 18.30

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Petagna, Luvumbo.

A disp: Scuffet, Aresti, Di Pardo, Goldaniga, Azzi, Deiola, Viola, Deiola, Oristanio, Mancosu, Pavoletti, Shomurodov. All. Ranieri

Milan (4-3-3): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Okafor, Leao.

A dis: Sportiello, Mirante, Florenzi, Pellegrino, Pobega, Adli, Pulisic, Romero, Giroud, Jovic. All. Pioli

Empoli-Salernitana, mercoledì 27 18.30

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Marin, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi.

A disp: Perisan, Stubljar, Ebuehi, Walukiewicz, Cacace, Bastoni S., Grassi,

Kovalenko, Maldini, Gyasi, Cancellieri, Destro. All. Andreazzoli

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Martegani, Bradaric; Candreva, Kastanos; Jovane Cabral.

A disp: Costil, Fiorillo, Sambia, Fazio, Bohinen, Tchaouna, Sfait, Stewart, Ikwuemesi, Botheim. All. Sousa

Hellas Verona-Atalanta, mercoledì 27 18.30

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Terracciano; Folorunsho, Lazovic; Ngonge.

A disp: Perilli, Berardi A., Amione, Coppola, Cabal, Suslov, Saponara, Serdar, Djuric, Cruz, Bonazzoli. All. Baroni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman.

A disp: Carnesecchi, Rossi, Holm, Toloi, Bakker, Bonfanti, Hateboer, Palomino, Adopo, Miranchuk, Pasalic, Muriel. All. Gasperini

Inter-Sassuolo, mercoledì 27 20.45

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

A disp: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Bastoni, Cuadrado, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez. All. Inzaghi

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Viti, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

A disp: Cragno, Pegolo, Ferrari G., Missori, Tressoldi, Vina, Obiang, Lipani, Volpato, Castillejo, Racic, Ceide, Defrel, Mulattieri. All. Dionisi

Lazio-Torino, mercoledì 27 20.45

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disp: Sepe, Mandas, Gila, Marusic, Pellegrini, Patric, Vecino, Basic, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Castellanos, Pedro. All. Sarri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

A disp: Gemello, Zima, N'guessan, Sazonov, Soppy, Linetty, Tameze, Gineitis, Seck, Pellegri, Sanabria, Karamoh. All. Juric

Napoli-Udinese, mercoledì 27 20.45

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disp: Gollini, Contini, Natan, Zanoli, Olivera, Elmas, Zerbin, Cajuste, Gaetano, Raspadori, Simeone, Lindstrom. All. Garcia

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

A disp: Okoye, Zemura, Guessand, Camara, Zarraga, Quina, Payero, Pereyra, Pafundi, Aké, Success, Vivaldo. All. Sottil

Frosinone-Fiorentina, giovedì 28 18.30

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Bourabia; Soulé, Cheddira, Caso.

A disp: Cerofolini, Frattali, Monterisi, Mateus Lusuardi, Lirola, Brescianini, Garritano, Bourabia, Reinier, Baez, Kvernadze, Cuni, Kaio Jorge. All. Di Francesco



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Kouamé, Bonaventura, Sottil; Beltran.

A disp: Christensen, Martinelli T., Biraghi, Infantino, Arthur, Ikoné, Sottil, Amatucci, Nzola, Brekalo. All. Italiano

Monza-Bologna, giovedì 28 18.30

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo.

A disp: Gori, Sorrentino, Cittadini, Birindelli, Carboni F., D'Ambrosio, Pereira, Machin, Bondo, Carboni V., Akpa Akpro, Vignato S., Maric. All. Palladino

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Bonifazi, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Karlsson.

A disp: Ravaglia, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Fabbian, El Azzouzi, Urbanski, Orsolini, Van Hooijdonk. All. Motta

Genoa-Roma, giovedì 28 20.45

Genoa (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui.

A disp: Leali, Sommariva, Hefti, Haps, Matturro, Kutlu, Jagiello, Messias, Thorsby, Ekuban, Puscas. All. Gilardino

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Paredes, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

A disp: Svilar, Boer, Celik, Karsdorp, Zalewski, Pellegrini Lo., Pagano, Bove, El Shaarawy, Belotti, Azmoun. All. Mourinho