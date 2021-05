Milan, Pioli: «Abbiamo vinto uno scontro diretto, ma dobbiamo ancora lottare per tornare in Champions»

Pioli festeggia il successo all'Allianz Stadium. Pesantissimo. Ora il Milan è davanti alla Juve in classifica e anche negli scontri diretti: «Ho visto la prestazione di una squadra che ci ha creduto, che ha giocato con spirito si sacrificio ed impegno. Siamo contentissimi per i tifosi che oggi ci hanno emozionato con il loro affetto». L'allenatore rossonero, intervenendo a Sky, ha esposto così la sua soddisfazione per il 3-0 ottenuto dal Milan a Torino. «Abbiamo vinto uno scontro diretto per la Champions, sentivamo l'importanza di questa partita, però non è l'ultima e c'è ancora da lottare ed al prossimo turno ci attende un altro impegno difficilissimo» ha commentato l'allenatore rossonero. «Abbiamo preparato la partita cercando di essere aggressivi e quando non ci siamo riusciti ci siamo comunque abbassati bene - ha aggiunto - senza rischiare molto. Alleno una squadra molto giovane, ma che sta maturando e questa sera lo abbiamo dimostrato». Unica nota stonata l'uscita di Ibrahimovic per infortunio: «Ibra ha un ginocchio un pò dolente, non credo che sia qualcosa di grave» ha concluso Pioli.