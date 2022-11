Pelé ricoverato di nuovo in ospedale a San Paolo. I medici: «Situazione preoccupante»

Pelé è di nuovo ricoverato all'ospedale Albert Einsten. Secondo notizie diffuse per la prima volta da Espn e confermate da Globo, questa volta però il suo ricovero non era previsto. L'ex calciatore è stato portato in ospedale da sua moglie, Márcia Aoki, e da una badante dopo che aveva mostrato gonfiore su alcune parti del corpo. Pelé si sottoporrà a una serie di test questo mercoledì per una valutazione più approfondita delle sue condizioni.

Come sta Pelé

All'arrivo in ospedale il personale medico che si prende cura di Pelé ha confermato la condizione di anasarca (gonfiore generalizzato), edema generalizzato e ha anche una «insufficienza cardiaca scompensata». Un altro problema segnalato dall'equipe medica è il fatto che la chemioterapia effettuata negli ultimi mesi non ha mostrato alcuna risposta ai tumori presenti in vari organi del corpo del re del calcio. Pelé si sottoporrà a una batteria di test per una valutazione più approfondita dei problemi rilevati e degli organi compromessi dal tumore metastatico.

Appena entrato all'Albert Einstein, a Pelé, descritto come molto irrequieto, è stata diagnosticata anche una confusione mentale. Gli esami di questo mercoledì valuteranno anche la possibilità dell'insorgenza di una encefalopatia epatica. Il quadro delicato e la cura del cancro senza risposte preoccupano il personale medico e i familiari. Debilitato, l'ex giocatore ha difficoltà a nutrirsi. Ancora in una stanza d'ospedale, Pelé, sua moglie e un assistente stanno aspettando i risultati del test per conoscere i prossimi passi del trattamento.