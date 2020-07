Vince chi sta meglio. La Lazio trova il vantaggio dopo un gol annullato al Lecce, poi sciupa e fatica su tutte le seconde palle. Dietro e davanti è una fiera dell’orrore.

LECCE

Gabriel 7,5

Rinvia e scivola, propiziando il gol di Caicedo. Col passare dei minuti acquista sicurezza. Compie tre miracoli nel finale e salva il risultato.

Donati 6,5

Infila più volte da difesa della Lazio. Propositivo.

Lucioni 7

Trova il gol del 2-1 con un colpo di testa, eludendo la marcatura di Acerbi. Prezioso.

Paz 6

Meno bene rispetto ai compagni di reparto, ma non commette ingenuità.

Calderoni 6,5

Ci prova senza successo sugli sviluppi di un corner. Reattivo.

Barak 6

Si limita al compitino. Ordinato.

Petriccione 6,5

Raddoppia spesso su Caicedo e si fa vedere in fase di impostazione. Tutti i palloni passano per lui e li smista con intelligenza.

Dal 72’ Deiola 6 - Si fa vedere anche in fase di interdizione.

Mancosu 6,5

Calcia alle stelle il rigore, ma la prestazione è più che positiva.

Saponara 6,5

Batte il corner per il gol di Lucioni. E’ il faro offensivo del Lecce.

Dal 59' Farias 6

Forze fresche al servizio della squadra.

Falco 7

Sulla sinistra semina il panico. Sfugge alla marcatura di Acerbi e mette dentro il pallone per il gol di Babacar.

Dal 72’ Rispoli 6 - Utile nelle ripartenza.

Babacar 7

Segna il gol dell’1-1 e mette in grande difficoltà la difesa della Lazio. Esce per infortunio.

Dal 46’ Majer 6

Dà una mano alla squadra anche in fase di non possesso.

All. Liverani 6,5

La sua squadra ha idee chiare e concretizza le occasioni create.

LAZIO

STRAKOSHA 5,5

Sulle uscite è un disastro, non può nulla su Babacar e Lucioni, ma ipnotizza Mancosu dal dischettto ed evita il tris d’istinto. Discontinuo.

PATRIC 4

Rimane fermo sul pari di Babacar. Prende di mano il cross di Calderoni e il rosso a fine gara. Maldestro.

ACERBI 4,5

Buoni solo i cross in attacco. Passa la palla in scivolata a Falco sul pari e si fa anticipare da Lucioni sul raddoppio. Distratto.

RADU 5

E’ in difficoltà sulle accelerate di Falco. Lo abbatte e prende il giallo. Sostituito.

LAZZARI 5,5

Corre, ma gli manca sempre il cross decisivo. Si riaccende nella ripresa a vuoto. Fumoso.

PAROLO 5,5

Costringe Gabriel alla respinta corta dopo il suo rinvio maldestro, lotta a centrocampo. Motorino.

LEIVA 4,5

Gioca da fermo, non garantisce interdizione e si lascia passare sul pareggio. Fantasma.

LUIS ALBERTO 6

Sforna un assist dietro l’altro non sfruttato. Lotta e calcia da solo, Gabriel fa un miracolo su un suo siluro. Genio incompreso.

JONY 5

Quando deve difendere, non lo sa fare. E’ utile solo su qualche punizione. Esterno.

IMMOBILE 4

Pressa Gabriel sul vantaggio. Poi sbatte, ciabatta, è in fuorigioco e si divora il regalo del portiere per il pareggio. Sciupone.

CAICEDO 5,5

Appoggia facile di piattone la respinta di Gabriel. Sfiora con una girata di testa la traversa, poi si spegne. Scolaro.

LUIS FELIPE 6

Gabriel e poi Petriccione gli tolgono un gol fatto di testa dalla porta. S’immola su Farias. Motivato.

LUKAKU 5,5

Ci prova con un’accelerata sul fondo, poi sbaglia i cross o viene murato. Trenino.

MILINKOVIC 6

Dà un cioccolatino a Luis Alberto. A un metro dalla porta svirgola alto, allo scadere Gabriel gli toglie la palla dall’incrocio. Guerriero.

CATALDI 5,5

Ci prova con un tiro, stop. Convalescente.

ADEKANYE 6

Entra e per poco non trova di testa il 2 a 2, Gabriel fa un miracolo. Sfortunato.

INZAGHI 5

Adesso sulla preparazione post-Coronavirus si deve fare qualche domanda. Inquisito.

MARESCA 4

Sa decidere solo col Var. Esagera col giallo a Caicedo, si perde un rosso, non quello di Patric per un morso. Improponibile.

