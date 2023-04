Napoli in festa dopo la vittoria a Torino: in migliaia per l'arrivo della squadra a Capodichino, Osimhen e Kvara sul tetto del bus

Arrivo trionfale per il Napoli dopo la vittoria a Torino contro la Juventus: a Capodichino, in piena notte, i giocatori azzurri sono stati accolti da migliaia di tifosi con cori e bandiere. Il bus, all'uscita dall'aeroporto, ha impiegato molto tempo per percorrere pochi metri.

All'improvviso sul tetto del bus sono comparsi Osimhen e successivamente Kvaratskhelia, con cappello tricolore, particolarmente festanti e il capitano Di Lorenzo che ha salutato i supporter con una bandiera azzurra. Tra i più scatenati Di Lorenzo mentre Anguissa indossava una parrucca azzurra.