Napoli-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. Patric rientra, Spalletti con i titolari

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Napoli, sfida molto difficile nella quale i biancocelesti cercheranno comunque ti tenere il ritmo della corsa Champions. Per Sarri sarà infatti determinante proseguire la striscia positiva dopo le ultime quattro gare, ma di certo non sarà semplice in Campania contro la prima della classe. Oltre allo stato di grazia della squadra di Spalletti, c'è anche la tradizione a fare da ostacolo, visto che la Lazio non vince a Napoli dal maggio 2015.

Lazio, Patric rientra dall'influenza e parte per Napoli. Acciaccato Casale

Almeno Sarri rispetto a ieri ha recuperato Patric, che dopo aver svolto la rifinitura è partito regolarmente assieme ai compagni. In base a quello che è emerso dal centro sportivo di Formello, contro i partenopei ovviamente tra i pali del 4-3-3 biancoceleste ci sarà Provedel. Davanti a sé, come al solito il primo ballottaggio è tra i terzini. Marusic, leggermente acciaccato, intravede di nuovo la titolarità, mentre l'altro posto se lo giocheranno Hysaj e Lazzari, col primo in vantaggio sul secondo. Al centro è pronto per il ritorno Romagnoli anche se nelle ultime ore ha riscontrato qualche fastidio dovuto all'ultimo stiramento. Accanto a lui nonostante il buono stato di forma di Gila dovrebbe comunque esserci Patric. A centrocampo spazio ancora al terzetto formato da Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto, ma la candidatura di Vecino resta viva sia come mezzala sinistra sia come regista. Infine in attacco l’ultimo slot nel tridente con Immobile e Felipe Anderson è destinato a occuparlo Zaccagni. Pedro, con tanto di maschera e fasciatura alla mano sinistra, sarà pronto a subentrare. Ovviamente non ci sarà Casale che oltre a essere squalificato non è neanche al meglio con un ginocchio e oggi ha svolto un lavoro differenziato.

Napoli-Lazio, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Indisponibili: Raspadori.

Diffidati: Kim.

Squalificati: Mario Rui.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: Marusic, Cataldi, Vecino.

Squalificati: Casale.

Dove vederla in tv e streaming

Napoli-Lazio sarà trasmessa da Dazn e sarà quindi visibile tramite smartphone, tablet e pc tramite l'app oppure su una smart tv compatibile utilizzando i dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora console XBox e PlayStation. In alternativa, il Timvision Box. Per chi ha sia Sky che Dazn, potrà vedere Napoli-Lazio in diretta tv attivando Zona Dazn e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.