Diretta Napoli-Empoli 0-1: Cutrone porta in vantaggio gli ospiti, Petagna colpisce il palo

Con il pareggio del Milan di ieri sera (1-1 contro l'Udinese alla Dacia Arena, ndr), il Napoli ha la possibilità di tornare in vetta alla classifica, almeno per due ore - dato che l'Inter giocherà stasera alle 20:45 contro il Cagliari, e non si sa mai. Ma l'avversario che arriverà al Diego Armando Maradona è tutt'altro che semplice. L'Empoli di Aurelio Andreazzoli, che ha vinto contro la Juventus alla seconda giornata, infatti, sta viaggiando a ritmi molto importanti. E questa potrebbe essere l'ennesima prova del nove per dimostrare che ci sono.

SEGUI LA DIRETTA DI NAPOLI-EMPOLI

Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Ounas, Elmas; Mertens. All. Domenichini

EMPOLI (4-3-3): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Bajrami, Bandinelli; Henderson, Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra il Napoli e l'Empoli delle ore 18 al San Paolo sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN: per vederla in televisione sarà necessario scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast oppure console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Un'altra opzione, prevede l'utilizzo del TIMVISION Box.