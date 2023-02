Milan, quarta vittoria di fila tra campionato e Champions: battuta anche l'Atalanta e aggancio all'Inter al secondo posto

Il Milan è ormai fuori dalla crisi. I rossoneri vincono contro l’Atalanta, nello scontro diretto per la Champions, grazie all’autogol di Musso, sfortunato su un bolide volante di Theo Hernandez, e al raddoppio di Messias. E agguantano l’Inter al secondo posto, a 47 punti. Per il Diavolo è il quarto successo consecutivo, dopo quelli contro Torino, Tottenham e Monza. Nel giorno del ritorno attesissimo di Maignan tra i pali (assente dal 18 settembre 2022 nel match contro il Napoli), Stefano Pioli non cambia e conferma il 3-4-2-1. Uno schieramento che ha ridato solidità alla squadra e che ha blindato la difesa anche grazie a un’altra ottima prestazione di Thiaw ben supportato da Kalulu e Tomori.

LA PARTITA

Il Milan parte subito forte e spaventa Musso due volte con Giroud, che prima non trova la porta con un gran sinistro al volo e poi spara alto da buonissima posizione su un cross di Rafael Leao. Il gol del vantaggio arriva al 25’ al termine di un’azione spettacolare: lancio di Rafael Leao, Giroud fa la sponda per Theo Hernandez che da fuori area fa partire un sinistro potentissimo. La palla sbatte sul palo e poi contro la schiena dello sfortunato Musso. Nella ripresa il Milan va più vicino al 2-0 con Giroud, Rafael Leao e con un’incredibile occasione per Messias che spara alto. Il brasiliano si fa perdonare a 4’ dalla fine. Si rivede anche Ibrahimovic, in campo dopo nove mesi e quattro giorni (non giocava dal 22 maggio 2022). Per la Dea è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella subita a Bergamo contro il Lecce: due stop che complicano il cammino dei nerazzurri verso la qualificazione in Champions.