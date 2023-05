Milan-Inter, Inzaghi: «Tanta voglia, nessuna paura. La presenza o meno di Leao non cambia i nostri piani»

«La qualificazione alle semifinali di Champions, alla finale di Coppa Italia e gli ultimi risultati ci hanno fatto preparare al meglio le partite. Domani è il derby, sappiamo tutti l’importanza che ha e vogliamo affrontarla nel migliore dei modi». Sono le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, alla vigilia del derby contro il Milan, valido per l’andata di semifinale della massima competizione continentale. «Serviranno testa e cuore. Sul cuore non ho dubbi. Sulla testa bisognerà essere bravi a usarla. Ci saranno insidie e imprevisti. Si giocherà sui 180’».

Inzaghi, la conferenza stampa

I rossoneri potrebbero non avere Rafael Leao a disposizione: «Sappiamo le qualità del giocatore e che potrebbe esserci o no, ma non condizionerà il nostro piano partita. Abbiamo incontrato il Milan tantissime volte. Non è solo una squadra di ripartenza, ha anche ottimo palleggio. Bisognerà essere bravi in tutte le fasi. Se giocherà Calhanoglu? Ci sono tante partite ravvicinate, domani faremo una sgambata ma sono sereno perché i ragazzi sanno che devo scegliere e se non ci saranno dall’inizio saranno utilissimi dopo, come è stato anche con Juventus e Benfica».

E sui favoriti, Inzaghi ha aggiunto: «Le partite sono storie a sé. Non ci nascondiamo, vogliamo giocarcela tutti insieme. Sarebbe un grandissimo passo che andrà fatto con corsa, determinazione e aggressività. Se è la gara più importante della mia carriera? Senz’altro, abbiamo vissuto tante finali. Questo è il derby e sappiamo cosa rappresenta, anche per me». Infine, su Lukaku: «Romelu è importantissimo, lo abbiamo preso per questo. L’infortunio ce lo ha tolto per quasi quattro mesi. Ora ci sta aiutando come stanno facendo gli altri. È un’arma in più per noi. Come è stato importante il rientro di Brozovic, che ci è mancato».