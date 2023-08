ROMA Chissà se nelle prime due notti romane sarà riuscito a chiudere occhio Lukaku. Perché nella prima aveva negli occhi il bagno di folla a Ciampino mentre ieri è stato un susseguirsi di emozioni, firme, incontri e foto. Una giornata infinita, caratterizzata da un susseguirsi di eventi che si sono sviluppati principalmente all'interno del centro tecnico e poi ai Fori Imperiali dove ha posato per uno shooting con indosso la maglia della Roma. A Trigoria hanno scelto di aspettare a diffondere le sue prime dichiarazioni e gli scatti in maglietta ufficiale: «Sono felice di aver ritrovato Mourinho. Non vedo l'ora di poter giocare e aiutare la squadra», una piccola anticipazione. Ma non è riuscito ad attendere il parrucchiere, celebre nel mondo dei calciatori, incaricato di rifargli il look. Un suo selfie con Big Rom con indosso la maglia d'allenamento è diventato virale in pochi minuti, la società gli ha chiesto di eliminare subito lo scatto ma ormai la foto era diventata di dominio pubblico.

Roma, giornata a Trigoria per Lukaku: l’incontro con Mourinho e il primo allenamento

Un piccolo inciampo dovuto all'enorme voglia di vedere l'attaccante con i colori giallorossi. Nessun problema con il contratto, dunque, che è stato depositato in Lega appena è stato possibile proprio per non incorrere in problemi dell'ultimo minuto, dato che domani chiuderà il mercato. Al Chelsea andranno 7 milioni (5,8+1,2), si tratta di un prestito secco (senza diritto o obbligo di riscatto), il giocatore guadagnerà circa 7 milioni (grazie alle due mensilità che i Blues gli ha corrisposto) a cui si aggiungono dei bonus (tra cui quello Scudetto) che potrebbero fargli lievitare l'ingaggio di 1 milione. Nessuna super-commissione all'agente, assicurano da Trigoria.

LA GIORNATA

FESTA ALL'OLIMPICO

Lukaku è stato prelevato nel suo hotel via Luigi Petroselli a due passi dal Circo Massimo poco prima delle 8 e nel giro di 20 minuti era già all'interno del centro tecnico. Ad attenderlo Mourinho e il suo staff tecnico, insieme hanno parlato del programma di riattivazione e sono seguiti i primi esami atletici (oggi potrebbe svolgere una doppia seduta). I risultati sono stati positivi, dovrebbe smaltire appena 2 chili, ma nulla di impossibile nel giro di un paio di settimane. La Roma si sta operando per non farlo convocare dalla nazionale belga con cui ha giocato l'ultima partita contro l'Estonia il 20 giugno in occasione delle qualificazioni agli Europei. Ha svolto un allenamento individuale dopo aver conosciuto tutta la squadra, ha trascorso tutta la mattina con i compagni con cui poi ha pranzato. Nel pomeriggio si è dedicato a tutti gli aspetti legati alla comunicazione, dunque, le foto con la maglia ufficiale, l'intervista e altri contenuti per i canali social. Intorno alle 18 ha lasciato il centro sportivo dove all'esterno erano presenti un centinaio di tifosi attenderlo. Purtroppo, non riusciti a vederlo perché il minivan che lo scortava è uscito da un ingresso secondario. Si è recato poi ai Fori Imperiali dove ha posato con la maglia numero 90 per uno shooting fotografico, ripreso costantemente dalle telecamere della società e da droni.Non sono previste presentazioni in piazza, domani c'è la partita contro il Milan e organizzare un evento in stile Dybala avrebbe poco senso. Si svolgerà tutto all'Olimpico, il calciatore prima della partita sarà presentato al pubblico, vedrà la Curva Sud e assisterà all'emozionante pre-partita. La tentazione è portarlo in panchina, Mourinho lo vuole subito vicino a sé per fargli respirare dal campo l'atmosfera. Ovviamente non è ancora pronto per giocare una gara di Serie A, ma l'augurio è che nel giro di un paio di settimane possa riuscire a giocare uno spezzone di gara contro l'Empoli.