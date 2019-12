Il Liverpool è campione del Mondo. Per la prima volta nella propria storia. La squadra di Klopp batte 1-0 il Flamengo grazie al gol di Firmino arrivato nel primo tempo supplementare. Una “vendetta” servita fredda quella dei Reds. Che 29 anni dopo la sconfitta, in finale, sempre contro i brasiliani, si prendono la propria rivincita. Una partita complicata per Salah e compagni. Il Flamengo guidato dal portoghese Jorge Jesus si è dimostrato molto europeo. Chiudendo tutti gli spazi e mettendo in qualche occasione in difficoltà la difesa inglese. Ma alla fine, l’attaccante già decisivo nella semifinale contro il Monterrey, ha pescato il jolly regalando un altro trofeo a Klopp, uno dei pochi che ancora mancava nella bacheca dell’allenatore tedesco. E’ stata una partita molto tattica. Con poche emozioni e che è vissuta soprattutto di fiammate. La partenza è stata migliore per gli inglesi che sono andati vicini al vantaggio con Firmino, proprio all’alba della sfida, che da pochi passi è stato impreciso. Il Flamengo però in poco tempo ha preso le misure, piazzandosi dietro la linea della palla non concedendo nulla. E, su una ripartenza, ad andare vicini al vantaggio sono stati proprio i brasiliani con Bruno Henrique, un vero motorino sulla corsia mancina, che col sinistro ha messo in apprensione Alisson. A inizio ripresa sono sempre stati i Reds a partire col piede pigiato sull’acceleratore. Firmino ha colpito il palo a colpo sicuro con Diego Alves già battuto e Salah, col destro, non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta. Così come nella prima parte di gara però, il Flamengo è riuscito a contenere le sfuriate e ci ha provato. Questa volta con Gabigol. Sul destro dell'ex Inter Alisson è stato decisivo deviando in angolo. Prima del 90’ Henderson ha impegnato severamente Diego Alves e il Liverpool si è anche visto revocare un calcio di rigore da Jassim, richiamato dal Var, dopo aver fischiato per un fallo di Rafinha su Manè. I supplementari comunque, sembravano scontati. E la sensazione netta era che la partita si sarebbe decisa ai calci di rigore. Ma la qualità del Liverpool ha fatto la differenza al minuto 99’: Manè è pescato in profondità dal lancio di Henderson, l’attaccante premia l’inserimento del compagno di reparto Firmino che sterza all’interno dell’area eludendo l’intervento del portiere rossonero prima di segnare a porta libera. 1-0 e Reds in festa.

.

L'albo d'oro della Coppa del Mondo Fifa per club giunta alla sua 16esima edizione:

Real Madrid 4 (2014, 2016, 2017, 2018);

Barcelona 3 (2009, 2011, 2015);

Corinthians 2 (2000, 2012);

Milan 1 (2007);

Bayern Monaco 1 (2013);

Internacional 1 (2006);

Inter 1 (2010);

Liverpool 1 (2019);

Manchester United 1 (2008);

San Paolo 1 (2005).

Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA