Live Young Boys-Roma 1-2: grande intervento di Pau Lopez su Elia

Inizia l'avventura europea della Roma, che nella partita inaugurale del Girone A di Europa League, dovrà vedersela con gli svizzeri dello Young Boys. Il tecnico giallorosso opta per il maxi turnover, 9 cambi rispetto all'ultima uscita con il Benevento confermati solo Cristante e Pedro.

41' st - Grande occasione per i padroni di casa, Elia ha sui piedi un buon pallone per il pareggio: il tiro dell'attaccante è buono ma Pau Lopez è bravissimo a distendersi e a deviare in corner

40' st - Gli svizzeri si affacciano dalle parti di Pau Lopez, ottimo il traversone da destra che arriva sulla testa di Siebatcheu. La conclusione per fortuna dei giallorossi è però imprecisa

36' st - Subito ammonizione per Gaudino che deve fermare fallosamente Dzeko, lanciato a rete dopo un assist di Spinazzola. Punizione per la Roma

35' st - Doppio cambio per lo Young Boys: escono Nsane e Sierro dentro Siebatcheu e Gaudino

30' st - Mambimbi interviene a gamba tesa su Spinazzola: ammonizione per il nuovo entrato

28' st - Roma in vantaggio grazie al primo gol di Kumbulla che di testa raccoglie lo splendido assist di Mkhitaryan

27' st - Burgy di testa sfugge a Kumbulla e di testa mette di poco a lato

26' st - Cambio anche per lo Young Boys fuori Rieder, entra Aebischer

25' st - Fonseca opta per l'ultimo cambio: Juan Jesus lascia il posto a Pellegrini

23' st - La Roma trova il pareggio grazie a Bruno Peres: otima palla di Dzeko che serve il brasiliano sulla corsa che è bravissimo a beffare il portiere in uscita con un diagonale

21' st - Cristante perde palla sulla trequarti campo avversaria, contropiede dei giallo neri con Elia che prova il tiro a giro dalla fascia sinistra e guadagna così un calcio d'angolo

18' st - Primi cambi anche per lo Young Boys dentro Elia al posto di Fassnacht e Mambimbi che subentra a Ngamaleu

16' st - Continuano a fioccare i cartellini gialli, stavolta sulla lista finisce Bruno Peres

15' st - Giallo per Villar e Fonseca lo sostituisce insieme a Mayoral e Pedro dentro Dzeko, Mkhitaryan e Veretout

13' st - Ottima iniziativa di Perez sulla destra che mette in mezzo per Borja Majoral ma lo spagnolo viene anticipato al momento del tiro.

11' st - Juan Jesus blocca Nsame che inseguiva un lungo lancio di un compagno: giallo anche per il brasiliano

10' st - Da calcio piazzato Pedro prova lo schema: palla bassa per Spinazzola che mette in mezzo ma la conclusione di Cristante viene ribattuta

9' st - Solita iniziativa personale di Perez che costringe Zesiger al fallo: primo ammonito della gara per lo Young Boys

7' st - Burgy prova di testa ad impensierire Pau Lopez ma la conclusione è troppo debole e centrale

5' st - Ammonito anche Fazio che intercetta un pallone con la mano: e il secondo giallo della gara

3' st - Grosso rischio corso dalla difesa della Roma: Juan Jesus in area sbaglia un passaggio e il pallone finisce tra i piedi di Ngamaleu che calcia fuori

2' st - Spinazzola prova subito l'affondo e guadagna un calcio d'angolo

1' st - La ripresa inizia con un cambio per la Roma: fuori Karsdorp dentro Spinazzola, con Bruno Peres che torna a giocare sulla destra

45' - Termina il primo tempo senza nessun minuto di recupero

40' - Prima emozione regalata dalla Roma: iniziativa personale di Carles Perez che cerca di emulare quanto fatto pochi giorni fa contro il Benevento: lo spagnolo riceve palla sulla destra, salta due avversari ma la conclusione è deviata in corner

38' - Primo ammonito della gara: il giallo se lo becca Karsdorp per un fallo in ritardo sul solito Nsane che sta creando sempre più problemi alla difesa di Fonseca

35' - Ci prova di nuovo Nsane che da fuori area prova a calciare di sinistro, non è il suo piede e si vede. Palla fuori

29' - Juan Jesus in ritardo colpisce Nsame, nessuna sanzione per il centrale brasiliano

28' - Proteste dei padroni di casa per un presunto fallo di Kumbulla ai danni di Maceiras lanciato in contropiede. Cerro del Grande lascia giocare

25' - Sugli sviluppi del calcio piazzato, battuto da Carles Perez, la palla finisce a Pedro al limite dell'area, ma la conclusione del numero 11 si perde altissima sopra la traversa

24' - Iniziativa di Bruno Peres che riesce a conquistare una punizione sulla fascia sinistra

20' - Young Boys molto aggressivo, il pressing dei padroni di casa non permette alla difesa romanista di costruire azioni da dietro Nsame, nessuna sanzione per il centrale brasiliano

17' - La Roma cerca una reazione ma i giallorossi non riescano ad aumentare il ritmo e a creare azioni pericolose

13' - Nsame si incarica della battuta e batte Pau Lopez alla sua destra. Young Boys in vantaggio

12'- Calcio di rigore per lo Young Boys: Rieder raccoglie una palla vagante al limite dell'area, Cristante lo fronteggia sgambettandolo e l'arbitro indica così il dischetto

10' - Interesante apertura di Cristante che vede l'inserimento centrale di Karsdorp, l'olandese però non aggancia e sciupa una potenziale occasione

5' - Aumenta l'intensità della pioggia, lo Young Boys fa capolino con un tiro da fuori area di Rieder che si perde sopra la traversa

1' - Inizia la partita e il primo pallone toccato è della Roma

YOUNG BOYS (3-4-3): Von Ballmoos; Burgy, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Rieder, Sierro, Maceiras; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu. Allenatore: Seoane.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Pedro, Perez; Mayoral. Allenatore: Fonseca.

