Ligue 1 e McDonald's insieme per le prossime tre stagioni: accordo tra il campionato francese e la catena di fast food

La Ligue 1, campionato francese di calcio, ha raggiunto un accordo con McDonald's per i prossimi tre anni.

Una partnership che inizierà dal primo luglio 2024, come annunciato nella giornata di oggi, giovedì 21 marzo, dalla LFP (lega calcio francese).

Il comunicato della Lega calcio francese

La celebre catena di fast food statunitense sarà quindi lo sponsor ufficiale del campionato francese dalla prossima stagione. Il comunicato: «Primo ristoratore francese, presente in più di 1.150 città, con due milioni di pasti serviti al giorno. Questa partnership suggella l'incontro tra due istituzioni popolari, fortemente inscritte nella vita quotidiana e nell'immaginario collettivo dei francesi. Grazie a questo nuovo accordo, la LFP porta avanti la sua ambizione di sviluppare il brand della Ligue 1. Attraverso la sua rete nazionale di 1.560 ristoranti, McDonald's permetterà alla Ligue 1 di avvicinarsi ancora di più ai tifosi in tutto il Paese.

La Ligue de Football Professionnel et @McDonaldsFrance sont heureux d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique aux termes duquel McDonald’s deviendra le partenaire titre de la Ligue 1, à compter du 1ᵉʳ juillet 2024, pour les trois prochaines saisons.



Communiqué 📝 ➡… pic.twitter.com/TBlscWfVU2 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 21, 2024

Inoltre, grazie alla dimensione internazionale del suo sponsor principale, la Ligue 1 beneficerà di ulteriori motori di crescita al di fuori dei suoi confini. Con questa nuova partnership, McDonald's sottolinea il profondo impegno messo in atto da tutti i suoi affiliati per consentire lo sviluppo delle società sportive dilettantistiche. In tutto il Paese, più di 400 squadre di calcio beneficiano del sostegno di un ristorante McDonald's per sostenere le squadre giovanili, amatoriali, femminili e professionistiche».