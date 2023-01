Lecce-Lazio 2-1, decide Colombo dopo il pareggio di Strefezza

Dopo quasi due mesi di pausa, la Serie A torna in campo per la 16ª giornata. Al Via del Mare si affrontano due squadre che fanno del gioco offensivo il loro credo: il Lecce, a quota 15 punti in classifica è in piena lotta per non retrocedere, a sei lunghezze di vantaggio sulla terzultima. Baroni è in serie positiva con 7 punti nelle ultime tre. I biancocelesti, stanziati in quarta posizione a quota 30 punti vivranno un gennaio alla portata (affrontando anche Empoli e Sassuolo), prima del big match contro il Milan. Come in tutte le partite di questa 16ª giornata, il calcio d'inizio sarà preceduto da un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Pelè.

FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni

Dove vedere Lecce Lazio

Il calcio d'inizio è fissato alle 16:30; la partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. Il match sarà visibile anche su Sky sul canale Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e Now Tv. La diretta testuale su ilmessaggero.it