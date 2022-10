Lazio, chiudi la porta anche col Midtjylland: le idee di Sarri in difesa

Si avvicina l’Europa League e come di consueto la prestazione della Lazio sarà sotto la lente di ingrandimento. Mentre in Serie A la squadra di Sarri è lanciata, non prende gol da sei partite e battendo l’Atalanta è salita al terzo posto in classifica, in campo europeo è ancora tutto in bilico. Tutte le componenti del gruppo F sono infatti a 5 punti e con due partite al termine della fase a gironi è arrivato il momento della verità. Alla Lazio basterà una vittoria e un pareggio per la certezza almeno del secondo posto, ma l’obiettivo di Sarri sarà chiudere il gruppo al primo approdando direttamente agli ottavi di finale.

Sempre cambi in Europa League

Per farlo il Comandante fin da domani contro il Midtjylland pretenderà il massimo dai suoi, ma ancora una volta cambierà qualcosa nella formazione iniziale. Considerati i tanti impegni di calendario, finora il tecnico in Europa ha sempre cambiato minimo tre calciatori rispetto alla partita precedente in campionato e il picco fu proprio all’andata in Danimarca con otto sostituzioni tra i primi 11. Difficilmente ci sarà una rivoluzione del genere, ma tra i reparti che sicuramente subiranno delle variazioni ci sarà la difesa.

Le idee di Sarri in difesa

Il reparto arretrato ha stregato tutti in campionato. All’11esima giornata di Serie A con 5 gol subiti la Lazio è la seconda miglior retroguardia d’Europa dietro al Barcellona (4) nei top 5 campionati. Media praticamente di un gol incassato ogni due gare che invece in campo europeo si alza drasticamente a 2 per ogni match. Un’altalena che per Sarri dovrà terminare già nella serata di domani, ma allo stesso tempo il tecnico è intenzionato a far girare ancora i centrali. L’uomo dell’Europa League è Gila e per questo motivo l’ex Castilla con ogni probabilità verrà riproposto per trovare continuità. A proposito di esclusioni, dopo la seconda di fila in campionato Patric scalpita per completare una coppia di centrali tutta spagnola, ma dovrà vedersela con un Romagnoli sempre più leader e al momento in vantaggio. Sulla fascia destra è pronto Hysaj vista l’assenza di Lazzari per squalifica, mentre Marusic ancora titolare sulla corsia sinistra. Queste le idee di Sarri per chiudere la porta della Lazio anche in Europa.