Lazio: Luis Alberto non si allena ma niente allarme. Differenziato per Radu

In seguito al giorno di riposo indetto da Sarri la Lazio è tornata ad allenarsi nel proprio centro sportivo. Inizia una nuova settimana di lavoro per i biancocelesti che con la vittoria contro il Sassuolo hanno scavalcato l’Atalanta (con una gara in meno) ritrovandosi al sesto posto a due lunghezze dal quinto occupato dalla Roma. L’Europa League resterà l’obiettivo principale da qui al termine della stagione. Difficile puntare al quarto posto lontano 7 punti.

Per parlare di classifica e obiettivi ci sarà tempo. Martedì i biancocelesti si sono ritrovati dalle 15:30 sul campo centrale di Formello per il primo allenamento della settimana. Sarri e il suo staff hanno optato per un programma misto: sia fase atletica che tecnica con due partite a campo ridotto. Aggregati al gruppo anche Bertini e Kane dalla Primavera, mentre nel finale di seduta dopo oltre tre settimane si è rivisto in campo nello stesso orario dei compagni anche Radu. Il veterano romeno già aveva iniziato a correre da solo nei giorni scorsi. A Formello è comparso nel finale dell’allenamento con le scarpe da ginnastica e il pallone al suo fianco. Prosegue il suo percorso di recupero. Mercoledì è prevista una doppia seduta.

Lazio: Luis Alberto non si allena, ma niente allarmismi. Luiz Felipe ancora assente

Continua il periodo lontano dal campo invece per Luiz Felipe. Il difensore italo-brasiliano è alle prese con la riabilitazione dalla distorsione al ginocchio rimediata nel ritiro con l’Italia. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, ma al momento continua ad allenarsi nelle strutture interne del centro sportivo biancoceleste. Nel pomeriggio non si è allenato nemmeno Luis Alberto. Lunedì la moglie Patricia aveva annunciato sui social la possibile contrazione del Covid da parte dei due figli Martina e Lucas salvo poi rettificare nella giornata odierna. Nonostante il forfait in campo del Mago per ora non filtrano allarmismi da Formello visto che dovrebbe trattarsi di semplice febbre. Assente infine anche André Anderson.