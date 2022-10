Lazio domina l'Atalanta, i gol di Zaccagni e Felipe Anderson valgono il 3° posto

Altro che paura per l'assenza di Immobile. La Lazio esce indenne dal Gewiss Stadium per la terza volta di fila. Decisivi Zaccagni e Felipe Anderson, perfetto nel ruolo di vice Ciro. Prima sconfitta stagionale per l'Atalanta, completamente disinnescata dalla squadra di Sarri che oltre ai tre punti porta a casa anche il sesto clean sheet consecutivo. Ora il record storico dista una sola lunghezza mentre in classifica arriva il sorpasso proprio sui bergamaschi.

Il vantaggio di Zaccagni

È una Lazio molto aggressiva quella che approccia il match del Gewiss Stadium. La squadra di Sarri recepisce subito il messaggio del suo tecnico e al 10’ passa in vantaggio. Movimento in profondità di Pedro che serve in mezzo Zaccagni. Il numero 20 sfugge alla marcatura di Soppy e indisturbato batte Sportiello. L’Atalanta accusa il colpo e due minuti dopo rischia ancora, ma Vecino non riesce a deviare il tiro sbagliato di Milinkovic. Per vedere la prima occasione dei padroni di casa bisogna attendere il 24’, ma il colpo di testa di Hateboer che finisce alto nasce da una posizione di fuorigioco. Nonostante qualche tentativo di scambio tra Muriel e Lookman, la squadra di Gasperini non riesce mai a impensierire una Lazio padrona del campo e del risultato.

Felipe Anderson raddoppia per la vittoria finale

Nella seconda frazione l’Atalanta cambia subito le carte: dentro Djimsiti e Malinovskyi al posto di Okoli e Pasalic. Eppure è ancora la Lazio a rischiare il gol, prima con Pedro, poi con Marusic al 50’ con un gran destro a giro. La squadra di Sarri è padrona del campo e due minuti dopo raddoppia. Lancio perfetto di Cataldi per Marusic che rientra e serve Felipe Anderson. Quest’ultimo con un gioco di prestigio elude l’intervento di Koopmeiners e beffa in controtempo Sportiello. Da lì la Lazio si vede poco davanti se non con una scorribanda di Hysaj, ma solo perché controlla il match senza alcun pericolo. Gasperini ci prova inserendo anche Zapata al rientro dall’infortunio, ma Provedel non si sporca mai i guanti. Nel finale espulso Muriel.