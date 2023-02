Gol e spettacolo, la Juventus rimonta il Torino e vince il derby (4-2). Allegri ritrova anche Pogba

Un derby folle, con 6 gol, il Toro due volte in vantaggio e la Juve che la ribalta nel secondo tempo, con l’ingresso in campo di Chiesa e Pogba (prima presenza stagionale) a dare la scossa. Difficile dire se Allegri è più soddisfatto per la quarta vittoria consecutiva in campionato o allarmato dalle due reti incassate nel primo tempo, ma è una Juve a due facce, capace di soffrire e poi piazzare la zampata vincente quando l’avversario è alle corde.

E purtroppo per Juric questo Toro è durato solo 45 minuti. Nei quali però i granata hanno fatto paura ai cugini, sotto due volte e in grande difficoltà nel possesso e la gestione della manovra. Quattro gol nel primo tempo del derby della Mole non si vedevano dal 1995, la Juve ci mette del suo e Bremer si dimentica Karamoh in area per il vantaggio Toro. Reazione di cuore per l’1-1 con percussione di Kostic a sinistra per il tiro deviato di Cuadrado. Il pareggio non cambia l’inerzia di una gara gestita dal Toro, pericoloso con Sanabria di testa, e poi di nuovo in vantaggio proprio con Sanabria, in anticipo secco su Bremer e Szczesny.

La Juve la rimette in carreggiata con il 2-2 di Danilo che svetta su Karamoh di testa su corner, e poi nella ripresa dilaga. Approfittando dei cambi e della stanchezza granata. Entrano Chiesa e Pogba (prima presenza stagionale) e la Juve cambia volto, Chiesa pesca immediatamente l’assist per la zuccata del 3-2 di Bremer, che si riscatta dopo un primo tempo horror. E nel finale Rabiot trova il guizzo del 4-2 in mischia, ora c’è la Roma nel mirino per continuare la scalata verso l’Europa, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per la penalizzazione di 15 punti in classifica