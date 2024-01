Milik show allo Stadium, la Juventus elimina il Frosinone e conquista le semifinali di Coppa Italia contro la Lazio

Tripletta di Milik e quarto gol di Yildiz per conquistare le semifinali di Coppa Italia contro la Lazio.

La Juve elimina il Frosinone e mette nel mirino un trofeo a quasi 1000 giorni dall’ultimo sollevato da Andrea Pirlo in panchina. Allegri intanto fa 400 panchine in bianconero e si gode una Juve dilagante, dopo la scorpacciata agli ottavi contro la Salernitana. E’ un Milik show con tanto di standing ovation nel finale, stende da solo il Frosinone e mette in difficoltà Max che martedì dovrà fare delle scelte pesanti in attacco. Ma intanto è la sua serata, la apre su calcio di rigore, conquistato dalla percussione di Miretti in area, atterrato da Lirola, e poi sfrutta al meglio due giocate perfette dei compagni. Prima quella di McKennie che lo mette solo di fronte a Cerofolini con un assist delizioso. Poi l’anticipo secco di Locatelli su Mazzitelli, il polacco non sbaglia di nuovo solo di fronte al portiere avversario. Sul 3-0 la partita è chiusa, ma c’è gloria anche per Yildiz, che corona una buona prestazione con l’ennesima perla, in sforbiciata di destro su assist del solito McKennie.

Serataccia per il Frosinone, ci prova nel primo tempo con Ibrahimovic ma poi sparisce dal campo e nella sua storia non aveva mai centrato il traguardo di tre vittorie consecutive in Coppa Italia. La Juve ritrova l’imbattibilità difensiva e lancia un messaggio al Sassuolo, prossimo avversario in campionato, unico in grado di abbattere i bianconeri nel girone di andata. Nel finale entrano anche Vlahovic e Nonge, ma è una gara senza storia, bianconeri ancora vicini alla rete con Nicolussi Caviglia e Cambiaso, mentre il Frosinone ci prova con Barrenechea, ma non è serata e tra la Juve e la finale c’è solo più il doppio confronto con la Lazio.