Juve, Chiellini svuota l'armadietto alla Continassa: la foto sui social

"Svuotare l'armadietto" è una frase usata in gergo sportivo per spiegare l'addio, la fine di un rapporto tra un giocatore e la sua squadra. Chiellini, l'armadietto vuoto, lo ha mostrato veramente con una foto postata sui suoi profili social. La porta aperta, il borsone azzurro della Nazionale, due cuori bianco e nero e una faccina triste. La localizzazione è la Continassa, il centro sportivo della Juventus. E il giorno è da segnare sul calendario degli appassionati di storia del calcio. Oggi 12 giugno Chiellini lascia definitivamente lo spogliatoio che lo ha visto diventare un campione per volare negli Stati Uniti. Qui lo attende un'esperienza nuova con la maglia dei Los Angeles F.C.