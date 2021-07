Tenera, anzi tenerissima, è la notte dei vecchi leoni, meravigliosi d'azzurro. Giorgio e Leonardo, Chiellini e Bonucci, sanno che da oggi la vita in fondo cambierà e il riverbero del tricolore, nel profondo dei loro occhi, non sarà e non avrà più la stessa sfumatura. Non la dimenticheranno mai, la notte blu di Wembley. Poteva essere dolce, dolcissima, più di un'aranciata; o maledettamente amara un sorso di bergamotto di Calabria. Miele o...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati