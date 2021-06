Italia-Austria, le probabili formazioni: c'è Verratti, con Bonucci gioca Acerbi

Italia-Austria si gioca stasera, sabato 26 giugno, alle 21 allo stadio di Wembley in Inghilterra. Per gli ottavi di finale degli Europei, Roberto Mancini si porta dietro qualche dubbio che scioglierà solo nell'immediato prepartita. In porta ci sarà ancora Gigio Donnarumma, i terzini saranno Di Lorenzo (Florenzi anche ieri ha lavorato a parte ed è indisponibile) e Spinazzola. Al centro Bonucci sicuro del posto, il compagno di reparto dovrebbe essere Acerbi. La tentazione di schierare Chiellini c'è, ma senza rischiare. In cuor suo, Mancini sa che potrebbe essere prezioso per sfidare eventualmente Lukaku in caso di passaggio ai quarti.

APPROFONDIMENTI LA SFIDA Euro2020, Italia più forte di tutto: Mancini sfida... WEMBLEY Euro 2020, Italia-Austria: gli azzurri non si inginocchiano per il... BLACK LIVES MATTER Italia-Austria, perché gli azzurri non si inginocchieranno?... SPORT Europei 2020, Italia agli ottavi: Conte allo stadio, Meloni con la... LA NOTA L'Italia: «Noi azzurri uniti contro il razzismo, anche chi...

Euro2020, Italia più forte di tutto: Mancini sfida l'Austria a Wembley con i migliori

In mezzo al campo confermati Jorginho e Barella, la terza maglia dovrebbe andare a Verratti, con Locatelli in panchina. In attacco confermato il tridente del Sud: Berardi a destra, Insigne a sinistra e Ciro Immobile centravanti. Ecco le probabili formazioni di Italia-Austria.

Le probabili formazioni di Italia-Austria

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

A disp.: Meret, Sirigu, Toloi, Chiellini, Emerson, Locatelli, Cristante, Pessina, Bernardeschi, Belotti, Chiesa, Raspadori. Ct: Roberto Mancini.

Austria (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager, Grillitsch, Laimer; Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic.

A disp.: Schlager, Pervan, Ulmer, Posch, Lienhart, Trimmel, Ilsanker, Gregoritsch, Schaub, Schopf, Onisiwo, Kalajdzic. Ct: Foda

Italia-Austria, dove vederla in tv

Italia-Austria sarà in diretta in chiaro su Rai Uno. Il fischio d'inizio è alle 21. Sarà trasmessa anche da Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).