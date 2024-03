Sommer lascia la Nazionale per infortunio: allarme per Simone Inzaghi, le previsioni sui tempi di recupero del portiere dell'Inter

Ansia per l'Inter e per Simone Inzaghi in merito alle condizioni di Yann Sommer. Il portiere nerazzurro ha rimediato un infortunio nell'amichevole tra Svizzera e Danimarca, tanto da aver abbandonato il campo. L'estremo difensore ha addirittura lasciato il ritiro della nazionale per fare rientro a Milano e capire meglio l'entità del problema.

Sommer ha accusato un problema alla caviglia. I primi riscontri effettuati dallo staff medico elvetico riferiscono di una distorsione alla caviglia destra, la cui gravità verrà determinata dagli esami strumentiali ai quali il calciatore dell’Inter si sottoporrà nelle prossime ore.

Le previsioni su Sommer

Sommer farà rientro a Milano nelle prossime ore, non prendendo parte alla seconda amichevole della Svizzera contro l'Irlanda. Il portiere nerazzurro è uscito dal campo al minuto 37 del primo tempo del match contro la Danimarca ma ha lasciato il campo sulle sue gambe.