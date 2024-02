Inter-Atletico Madrid: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Inter ha consolidato il primo posto in campionato, portandosi a +9 sulla Juventus (con una partita da recuperare) e adesso può concentrarsi con più serenità sulla Champions League. Dopo la finale dell'anno scorso, per la squadra di Simone Inzaghi sta per cominciare la fase a eliminazione diretta e sulla strada dei nerazzurri martedì ci sarà l'Atletico Madrid. L'Inter giocherà gli ottavi d'andata a San Siro, cercando di sfruttare il fattore campo, per poi andarsi a prendere la qualificazione in Spagna. Il Cholo Simeone tornerà al Meazza dopo il passato in nerazzurro da calciatore.

Sarà anche un incrocio suggestivo con Inzaghi, visto che i due hanno giocato insieme con la maglia della Lazio.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Lino; Depay, Griezmann. All. Simeone.

Orario e dove vederla

Il match tra Inter e Atletico Madrid andrà in scena martedì 20 febbraio a San Siro alle ore 21. La gara sarà visibile su Sky, ai canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253) e in chiaro su Canale 5. Visibile anche in streaming sull'app Sky Go e su Mediaset Infinity, disponibili per smartphone, tablet e laptop e su NOW.