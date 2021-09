Nazionale, Immobile e Zaniolo saltano l'allenamento prima di Italia-Lituania

Le due superstar di Lazio e Roma in Nazionale si fermano. Ciro Immobile, attaccante biancoceleste, e Nicolò Zaniolo, centrocampista giallorosso, non hanno preso parte all'allenamento di oggi dell'Italia di Roberto Mancini, che domani affronterà la Lituania a Reggio Emilia per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Il primo è reduce da un affatticamente muscolare e potrebbe lasciare il posto a uno tra Giacomo Raspadori o Gianluca Scamacca al centro dell'attacco, mentre il romanista ha subito una contusione alla coscia sinistra nella gara con la Svizzera di domenica sera.

APPROFONDIMENTI CALCIO Nazionale, Cassano attacca Immobile: «Non sa giocare a... LO SCENARIO Italia, Zaniolo fa un passo nel futuro: è l'azzurro che... CONFERENCE LEAGUE Roma-Trabzonspor, il ritorno al gol di Zaniolo e la qualificazione ai... SPORT Ecco il video che riassume i festeggiamenti della nazionale per la...