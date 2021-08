Giovane calciatore del Fiuggi muore a soli 19 anni per un malore, la serie D piange Marco Tampwo

Marco Tampwo promettente centrocampista dell’Atletico Terme Fiuggi, stroncato da un malore a soli 19 anni. Marco che abitava a Mentana in provincia di Roma con la famiglia, si è sentito male in casa. Il papà Gulain, originario del Congo, un fisioterapista presso il Nomentana Hospital, lo aveva da giovanissimo indirizzato verso il suo grande sogno, diventare calciatore. Marco era cresciuto nelle giovanili della Vigor Perconti, compagine romana tra le più blasonate del settore giovanile in Italia. Poi lo scorso anno il passaggio alla squadra toscana della Pianese in serie D dove ha collezionato sei presenze e da qualche settimana il trasferimento all’Atletico Terme Fiuggi portato dallo scopritore di talenti, il ds fiuggino, Maurizio Manfra.

«Siamo sconvolti - spiega Manfra- Marco non aveva alcun tipo di problema fisico, tutti i test ed i controlli di medicina sportiva da giugno non avevano evidenziato nessuna anomalia. Il pomeriggio di Ferragosto era seduto sul divano di casa. Si è addormentato e non si è più svegliato. Una tragedia. Oltre ad essere un bravo calciatore nel ruolo centrocampista era un vero professionista. Sempre puntuale agli allenamenti curava ogni dettaglio. Un ragazzo buono ed educato che sognava di fare il calciatore professionista. Sicuramente con noi a Fiuggi avrebbe fatto il titolare. Aveva i numeri».

Sulla salma di Marco Tampwo verrà effettuata l’autopsia: fatale forse un infarto.

«Come società Atletico Terme Fiuggi siamo e saremo vicini alla famiglia - ha aggiunge Manfra - Marco ha un fratello più grande. Parteciperemo in massa ai funerali e nel frattempo sarà ritirata la maglia di Marco, quella con il numero 21 il suo preferito».

Una tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia ed all’Atletico Terme Fiuggi da parte di società calcistiche e dilettantistiche di tutta Italia. Tutti i compagni di squadra sono ancora increduli. Malgrado fosse uno dei più giovani del gruppo era amato e stimato da tutti. Era pronto a fare il grande salto verso il professionismo, invece un destino crudele lo ha portato via. L’abitazione del ragazzo a Mentana e l’obitorio del vicino ospedale presi d’assalto da amici, parenti e semplici conoscenti della promessa del calcio.