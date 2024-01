Gigi Riva, la famiglia: i due figli e l'amore (che fece scandalo) con Gianna Tofanari

È morto a 79 anni Gigi Riva, calciatore simbolo del Cagliari e attaccante più prolifico della storia della nazionale italiana. Da ieri ricoverato in cardiologia all'ospedale Brotzu di Cagliari, l'ex giocatore lascia due figli, avuti dalla relazione con Gianna Tofanari.

La relazione con Gianna Tofanari

Sempre al centro dell'attenzione sui campi da calcio, Gigi Riva non amava esserlo al di fuori.

Molto riservato e introverso, l'attaccante del Cagliari difficilmente rilasciava interviste o dichiarazioni sulla sua vita privata. Motivo per cui, quando nel 1968 finì su tutti i rotocalchi a causa di una relazione con una donna sposata, per lui fu un duro colpo.

Un fatto, questo, che gli costò una denuncia e quasi il carcere, considerando che all'epoca il divorzio non esisteva ancora: «Era 1968, il divorzio ancora non esisteva. Fu una cosa enorme, per quei tempi. Mi misero sulla copertina di "Stop" e di "Novella 2000". Me ne innamorai perdutamente. Lei era già separata ma aveva un marito. Così la chiamarono la “Dama bionda” e quando attraversavo momenti di crisi, scrissero che era colpa sua, della donna fatale. Stupidaggini. Gianna è diventata mia moglie e mi ha dato due figli», raccontò il calciatore in un'intervista al "Corriere della Sera". In realtà, però, i due non si sposarono mai, nemmeno dopo il divorzio di lei. «Ma te lo immagini cosa succede se due si sposano? Non ero il tipo che stava a casa in pigiama. Quando smisi di giocare cominciarono gli impegni come team manager. Ero sempre fuori», aveva raccontato sorridendo Gigi Riva sempre al Corriere.

I figli

Dalla relazione con Gianna Tofanari, sono nati i due figli di Gigi Riva, Nicola e Mauro, che hanno poi regalato alla coppia cinque nipoti, tutte ragazze, Virginia, Ilaria, Sofia, Gaia e Cecilia, tra i 21 e i 7 anni.