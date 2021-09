Fiorentina-Inter in diretta LIVE alle 20:45: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Neanche il tempo di rifiatare e la Serie A è di nuovo pronta a scendere in campo. Un assaggio ci verrà dato da Bologna e Genoa, impegnate alle 18:30 al Dall'Ara, ma il vero piatto forte dell'anticipo della quinta giornata sarà l'incontro dell'Artemio Franchi di Firenze tra Fiorentina e Inter. Se per gli uomini di Simone Inzaghi si tratta solo di conferme dopo lo scudetto della passata stagione, l'undici di Vincenzo Italiano è una delle sorprese di questo campionato 2021/22. Nonostante la sconfitta nella prima giornata contro la Roma di José Mourinho, i viola sono riusciti a rialzarsi subito mettendo in saccoccia nove punti su nove. Dal canto loro, i milanesi vogliono continuare a volare e riprendersi la testa della classifica, rubata ieri dal Napoli che ha vinto (e convinto, ancora una volta) contro l'Udinese per 4-0. Nessuno vuole perdere (e ci mancherebbe), e quindi ecco le probabili formazioni che regaleranno spettacolo dalle 20:45.

SEGUI LA DIRETTA DI FIORENTINA-INTER

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni

Per la sorpresa della Serie A arriva qualche modifica rispetto alla squadra che ha battuto (anche) il Genoa a Marassi. Come prima cosa, Italiano ritroverà il suo difensore centrale Nikola Milenkovic, che prenderà il posto di Igor, ma non è la sola novità. L'ex Spezia mescolerà le carte anche a centrocampo: Lucas Torreira e Alfred Duncan verranno schierati con Giacomo Bonaventura nella linea a tre al posto di Gaetano Castrovilli, acciaccato, ed Erick Pulgar. Niko Gonzales, Dusan Vlahovic e José Maria Callejon completeranno, come sempre, il tridente della Fiorentina.

Qualcosa proverà a cambiare anche Inzaghi rispetto all'undici che ha stravinto contro il Bologna. Innanzitutto, senza Joaquin Correa, uscito prestissimo nella gara del Meazza di sabato, il piacentino si affiderà sicuramente a Lautaro Martinez e Edin Dzeko in attacco. Denzel Dumfries, uno dei migliori in campo contro i felsinei, ripartirà da titolare, mentre sull'altra fascia, Ivan Perisic potrebbe far fare panchina a Federico Dimarco. Nella linea di centrocampo, tornerà anche Hakan Calhanoglu assieme a Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Confermati, per il resto, Stefan de Vrij, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, oltre a Samir Handanovic, tra difesa e porta.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Vincenzo Italiano

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

Dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Inter è un'esclusiva Dazn, e sarà visibile solo sui canali ufficiali del colosso britannico. Su computer sarà visibile al sito ufficiale, mentre da device mobile (smartphone, tablet, ecc.) sarà fruibile scaricando l'app specifica. Un'altra soluzione, per vedere la partita commodamente a casa propria, è quella di scaricare l'applicazione sul televisore, ma solo se si è in possesso di uno smart tv.